C’est quoi, une femme d’aujourd’hui?

«Je dirais qu’une femme aujourd’hui, c’est une voix. Celles des infirmières qui manifestent pour la reconnaissance de leur travail, celles des jeunes sportives qui dénoncent les méthodes dont elles ont été victimes, celles des vigneronnes ou des agricultrices qui se lancent dans une production écologique, celles des adolescentes qui revendiquent de s’habiller comme elles veulent, celles des femmes qui dans les entreprises ou dans l’espace public considèrent que leur intégrité physique ou professionnelle doit être respectée. Cette libération de la parole est incroyable, puissante et courageuse. J’ai contribué à la Grève des femmes, il y a une année. J’ai beaucoup appris sur moi-même. J’ai par exemple adoré les réflexions d’une femme comme Caroline Dayer, qui fait la différence entre le sexe, la sexualité et le genre. Et donc, pour répondre à votre question, si Simone de Beauvoir écrivait, il y a plus de septante ans, «on ne naît pas femme, on le devient», aujourd’hui on pourrait dire: «on ne naît pas femme, on le choisit.»