C’est vous qui le dites 7 janvier - Féminicides, vaccination, Omicron, environnement

Environnement

5G ou urgence climatique

Il est largement admis que dans un contexte de réchauffement climatique, les grands arbres vont jouer un rôle de «climatiseurs naturels» de plus en plus précieux dans les villes devenues des «îlots de chaleur».

Or, au vu du rejet par le Conseil des États le 16 décembre 2021 de la demande de moratoire sur le déploiement de la technologie 5G transmise par les Cantons de Genève, du Jura et de Neuchâtel, on peut se demander si les parlementaires ont été suffisamment informés.

Un document de l’Université du Surrey publié en 2018 («5G Planning – Geospatial Considerations»), indique que les arbres et autres végétaux, sont à considérer comme un obstacle aux fréquences du type «ondes millimétriques» prévues pour être utilisées dans les réseaux 5G.