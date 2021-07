Mémoire vaudoise – Féministe et eugéniste, Auguste Forel haïssait le vin Myrmécologue, psychiatre, sexologue, militant de la paix, le génie au savoir universel s’est éteint il y a nonante ans à Yvorne. Ses travaux quêtaient avant tout la dignité humaine. Flavienne Wahli Di Matteo

Auguste Forel est considéré comme l’un des pères de la psychiatrie moderne. VQH

Il est 14 h 25 le 27 juillet 1931 quand Auguste Forel, âgé de 83 ans, s’éteint à Yvorne dans sa villa, La Fourmilière.

L’imposante bâtisse trône toujours à l’entrée du village et c’est un être tout aussi monumental qui disparaît en ses murs «paisiblement et sans souffrances», relate la «Gazette de Lausanne», qui rend hommage à ce «Vaudois d’exception», bourgeois de Morges, Cully, Chigny et Lonay (où il était né).

La «Feuille d’Avis de Lausanne» salue «un fidèle partisan du féminisme» qui «peut certainement être classé au nombre des savants les plus éminents qu’ait produit la Suisse». En 1976, «24 heures» se félicite de voir le visage du vénérable patriarche orner les nouveaux billets de 1000 francs.