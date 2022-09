Portrait d’Albina du Boisrouvray – Femme de cœur et de combat L’héritière – qui signe son autobiographie – n’a jamais cessé de résister à son destin. Jean Pierre Pastori

Albina du Boisrouvray a fondé l’Association François-Xavier Bagnoud, une organisation non-gouvernementale aujourd'hui connue sous le nom de FXB International. Florian Cella

S’agit-il vraiment de la même personne? La fillette qui passe les années de guerre dans un palace new-yorkais et la jeune femme qui milite au sein de groupes gauchistes. L’héritière, cousine du prince Rainier de Monaco, à laquelle on destine un prestigieux mariage, et l’épouse d’un pilote valaisan qui pleure la mort de leur fils unique dans un accident d’hélicoptère au Paris-Dakar. La productrice de films qui dirige ses plateaux à la baguette et l’humanitaire qui «lutte contre l’injustice, le sida, la misère, la mort», renonçant à la plus large part de sa fortune au bénéfice d’une ONG. La comtesse Albina de Jacquelot du Boisrouvray est tout cela à la fois.