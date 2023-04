Dépasser les vœux pieux – Femmes du foot en quête de respect La gouvernance du football reste un bastion masculin. Une situation qui provoque une certaine gêne à l’interne comme à l’externe, à l’heure où la société se veut égalitaire. Rebecca Garcia

Meilleure joueuse du monde, Alexia Putellas incarne la volonté d’exister des femmes engagées dans le football. Un défi toujours actuel à tous les niveaux, car derrière les vœux pieux se cachent encore de nombreux pièges. GETTY IMAGES/UEFA/MICHAEL REGAN

Promouvoir le football féminin est dans l’air du temps. Entre les spectateurs qui y voient un renouveau d’un sport depuis longtemps perdu dans sa quête de gros sous, et d’autres qui fustigent un niveau de jeu qu’ils comparent volontiers à des équipes juniors, le débat est en permanence alimenté par le développement rapide d’un sport de plus en plus convaincant.