AVS et deuxième pilier – Et si on arrêtait de travailler après 44 années de cotisation? Le Centre Patronal propose d’en finir avec l’âge légal du départ à la retraite. La durée de cotisation serait déterminante – et augmenterait d’un mois par an dès 2027. Caroline Zuercher

Retraite Le projet du Centre patronal prévoit qu’à terme le même nombre d’années de cotisation sera demandé aux femmes et aux hommes. KEYSTONE

C’est l’un des enjeux de la législature. Comment réformer nos retraites? Si rien n’est fait, on risque une «accumulation de déficits colossaux», avertit le Centre Patronal (CP), qui est à la fois une organisation économique et un gérant d’institutions sociales. L’entreprise, basée à Paudex avec une succursale à Berne, a présenté mercredi dans la capitale sa recette pour assurer les vieux jours des Suisses. Le principal changement proposé est qu’au lieu d’un âge légal pour prendre sa retraite, il faudrait avoir cotisé un certain nombre d’années.