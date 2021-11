Petite révolution dans les musées – Femmes, je vous expose! De Lausanne au Locle, en passant par le Palais fédéral ou les centres d’art, les artistes femmes gagnent en visibilité un peu partout. Un effet post MeToo qui lutte pour ne pas être qu’une mode. Florence Millioud Henriques

Pour Meret Oppenheim, l’esprit est «androgyne». L’artiste qui refusait de participer à des expositions collectives de femmes artistes, parce qu’artiste avant tout, est à voir à Berne et à Soleure. Peter Lauri, Berne, ProLitteris, Zurich

Le détail vaut son pesant de féminisme! En Suisse même si le GPS pointe sur la Hodlerstrasse pour indiquer l’adresse du Kunstmuseum de la capitale, il y a… un musée d’art qui habite chez une femme. Allez donc voir au Locle, le Musée des beaux-arts se trouve rue Marie-Anne Calame (1775-1835), fille d’un graveur et elle-même miniaturiste émailleur et portraitiste.

«Les mots sont importants, on sait à quel point le langage exprime quelque chose d’une société. Et en tant qu’historienne de l’art, je ne peux que rappeler qu’on ne perçoit pas le monde d’une façon neutre! Jusqu’à présent ce regard était masculin – le genre qui l’emportait – alors qu’on pensait qu’il était neutre. C’est pareil pour les institutions muséales, longtemps, elles ont représenté un monde occidental, blanc et masculin. Mais on est effectivement en train de bouger en Suisse, comme ailleurs, avec, clairement un avant et un après #MeToo.»

Frida Kahlo et son arbre généalogique à voir jusqu’au 2 janvier dans l’exposition «Close-Up» de la Fondation Beyeler à Riehen. The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence

La puissante galerie Hauser& Wirth n’a montré que des femmes à Art Genève en 2019, le Musée de Baltimore n’a acquis que des œuvres de femmes en 2020 et mis une vingtaine d’expositions à leur crédit. Et Paris (qui montre en ce moment Georgia O’Keeffe à Pompidou, royaume des stars de l’art) prend le relais l’année prochaine avec les femmes des années folles. Alors que jusqu’au 2 janvier, c’est la Fondation Beyeler qui se fait remarquer avec «Close Up», où neuf peintres et photographes affirment leur art du portrait.

«On n’a pas choisi ces femmes en raison de leur genre, mais pour leur contribution importante à la représentation de l’image humaine.» Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler à propos de l’exposition «Close-Up»

«On ne les a pas choisies en raison de leur genre, assure le directeur Sam Keller, mais pour leur contribution importante à la représentation de l’image humaine.» Sauf qu’avec son sens de l’expo qui sait séduire, difficile de ne pas croire que le musée d’art le plus visité de Suisse n’a pas également humé l’air du temps. «On a l’habitude de montrer les meilleurs et, parmi les meilleurs, il y a des femmes. Mais, avance encore Sam Keller, on peut et on doit encore mieux faire.»

Une vigilance constante

Écho aux débats du monde, bonne intention ou souci réel, le mouvement général peut vite… tourner à l’effet de mode. «C’est un risque, admet la galeriste lausannoise Fabienne Lévy. Mais il ne faudrait vraiment pas, d’autant que les modes passent. Cette nouvelle visibilité est fantastique, elle pourrait l’être encore plus, mais sans que cela tourne à l’obsession.» C’est une femme, qui n’a exposé que des femmes cette année, qui le dit! Le fait du hasard et de tout autant de coups de cœur… «J’ai eu envie de défendre leurs regards sur un monde qui change, déconcertant, et c’est leur talent que j’ai considéré avant tout. Et je le dis comme galeriste dans un milieu encore assez masculin.»

La Genevoise Sylvie Fleury, l’une des artistes suisses les plus en vue du moment, expose chez Lange & Pult (ici «Indian Summer» dans la galerie d’Auvernier. SylvieFleury-repros-JulienGremaud

L’exact contraire des écoles d’art ou des facultés d’histoire de l’art, où Philippe Kaenel, professeur à l’UNIL doit argumenter face aux étudiantes qui croient de plus en plus relever un déficit de visibilité des artistes femmes dans les cours. «Quand on parle de certaines périodes, ce déficit est non seulement culturel mais aussi historique.» Tout comme dans un autre sens du terme, la nomination de Laurence des Cars à la tête du Louvre, une première en 228 ans d’existence du plus grand musée du monde.

«Même moi, en tant que femme et féministe, je dois rester attentive sinon mes programmations pourraient tourner au seul avantage d’hommes.» Nathalie Herschdorfer, directrice du Musée des beaux-arts du Locle

«L’institution doit montrer l’exemple, reprend Nathalie Herschdorfer. Son rôle étant aussi celui d’une autorité dans la façon de promouvoir les artistes, leur émergence, leur carrière.» Certaines statistiques parlent du petit 26% d’expositions réservées aux artistes femmes alors que leur présence ne pèserait qu’un tiers dans les accrochages collectifs.

Woman House 2021 reprend à Martigny le concept de la première exposition féministe de l’histoire de l’art qui s’est déroulée en 1971-1972 aux États-Unis. Martigny, Manoir de la Ville/Annik Wetter

«Même moi en tant que femme et féministe, je dois rester attentive sinon mes programmations pourraient tourner au seul avantage d’hommes. Pourquoi? On s’est posé la question et c’est aussi parce que les femmes ont moins l’habitude de se vendre. À elles de faire aussi cet effort, à l’institution d’être curieuse: il faut que cette nouvelle visibilité s’installe.»

Les plus chères Afficher plus Georgia O’Keeffe avec «Jimson Weed/White Flower no 1», une pièce de 1932, vendue en 2014 pour 44, 4 millions de dollars. Louise Bourgeois avec une version de «Maman» en bronze adjugée 28,2 millions de dollars en 2015. Joan Mitchell avec «Untitled», tableau de 1960 qui a atteint près de 12 millions de dollars en 2014. Berthe Morisot, l’impressionniste, avec «Après le déjeuner» de 1881 vendu 11 millions de dollars en 2013. Natalia Goncharova, l’avant-gardiste russe tient son record personnel à 10,8 millions avec «Les fleurs» vendues en 2008. à titre de comparaison, le «Salvator Mundi» attribué à Léonard de Vinci est devenu le tableau le plus cher du monde en 2017 après avoir été adjugé 450 millions de dollars. Suivi par «Quand te maries-tu?» de Gauguin adjugé 300 millions de dollars en 2015. Georgia O’Keeffe pointe au-delà de la 45e place.

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.