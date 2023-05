Buvette du port de Pully – Fermé, le Golden Snack est couvert de Post-it Des messages de soutien ont été collés sur les stores du cabanon, alors que les patrons ont à nouveau fait recours contre l’évacuation du stand. Catherine Cochard

Jean-Pierre et Jennifer Ingold ont fait recours au Tribunal fédéral contre la fin de l’exploitation du cabanon, ordonnée par la Municipalité. Odile Meylan

C’est un affichage coloré qui attise la curiosité des passants. Sur les stores fermés du Golden Snack – la buvette installée juste derrière le minitrain au port de Pully – ont été collés de nombreux messages. Certains expriment un soutien aux «Golden’s», le surnom donné à Jennifer et Jean-Pierre Ingold, les gérants du lieu. D’autres s’en prennent, pêle-mêle et avec sous-entendus, aux politiques et aux abus de pouvoir.