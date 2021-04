Valbroye – Fermée par la justice, l’école de moto prépare son retour Après huit ans de procédures, la piste de motocross de Treize-Cantons est en passe d’être affectée en zone de tourisme et loisirs. Sébastien Galliker

Ouverte en 1995 avec l’accord de l’ancienne commune de Seigneux, la piste d’entraînement du Petit Bolide avait dû fermer abruptement en 2013, à la suite d’un jugement du Tribunal fédéral. ODILE MEYLAN

Huit ans après avoir dû quitter son site privé sur décision de justice, l’école de moto d’Olivier Monnier pourrait retrouver son terrain de jeu. Lundi, le Conseil communal de Valbroye a suivi la Municipalité en levant l’opposition collective de Pro Natura Vaud et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et validé l’affectation d’une partie de sa parcelle de Treize-Cantons en zone de tourisme et de loisirs. En clair, une fois le dossier entériné par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du Canton de Vaud et sauf recours, le passionné de motocross pourra reprendre ses activités d’enseignement.