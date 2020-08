Travaux de réfection – Fermetures nocturnes à venir d’un tronçon de l’A12 Il ne sera pas possible de circuler entre l’échangeur de La Veyre (n°14) et la jonction de Châtel-St-Denis (n°2) les nuits du 24 au 29 août et du 31 août au 3 septembre, entre 22 h et 5 h 30. Corentin Chauvel

Keystone

Perturbations à venir sur l’A12. Le tronçon situé entre l’échangeur de La Veyre (n°14), à Vevey, et la jonction de Châtel-St-Denis (n°2) va fermer plusieurs nuits durant à partir de la semaine prochaine, a annoncé ce jeudi l'Office fédéral des routes. Des fermetures qui permettront la mise en place de la gestion du trafic pour des travaux de réfection.

La chaussée montante et la chaussée descendante de l’autoroute seront ainsi totalement fermées à la circulation en fonction des interventions les nuits du 24 au 29 août et du 31 août au 3 septembre, de 22 h à 5 h 30 du matin. «Le trafic sera dévié sur la route cantonale de Châtel-Saint-Denis (744-B-P) ou sur un itinéraire de déviation par la jonction et de Vevey (n°14)», précise l’organisme. Et des réductions de voies pourraient engendrer la fermeture de bretelles dans l’échangeur de l’A12 et de l’A19.

La voie de droite de la montée de l’A12 et le revêtement du Pont sur la Veveyse de Fégire sont concernés par les réfections.