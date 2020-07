Autoroute A9 – Fermetures nocturnes entre Essert-Pittet et Orbe Des travaux sur l'A9 prévus entre entre la jonction d’Orbe et l’échangeur d’Essert-Pittet entraîneront des fermetures de l’autoroute durant la nuit, dans les nuits du 13 au 14 et du 14 au 15 juillet 2020, de 22h à 5h du matin. Fabien Grenon

Fermeture à venir de l'A9 entre Orbe et Essert-Pittet. Keystone

Des perturbations sont attendues prochainement sur l’A9. La portion d’autoroute entre la jonction d'Orbe (No 3) et l'échangeur d'Essert-Pittet (No 23) va fermer dans les deux sens, dans les nuits du 13 au 14 et du 14 au 15 juillet prochains, de 22 heures à 5 heures du matin.

Ces fermetures nocturnes permettront le retrait du système de gestion du trafic sur la zone de chantier, ainsi que la pose de la signalisation définitive sur portique.