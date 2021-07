Le plus gratuit des incroyables – Festi’Cheyres revient et s’adapte à la pandémie La 14e édition du festival gratuit du bord du lac de Neuchâtel se déroulera notamment dans une enceinte fermée. Sébastien Galliker

La gratuité et l’ambiance incomparable du petit festival au bord du lac de Neuchâtel seront de la partie. Pour le reste, les visiteurs de la 14e édition du festival broyard Festi’Cheyres découvriront une nouvelle infrastructure, adaptée à la pandémie actuelle. À quelques jours seulement de festivités prévues du 9 au 11 juillet, le comité d’organisation vient de dévoiler les détails d’un rendez-vous qui est longtemps resté entre parenthèses.

Le plus gratuit des incroyables, le slogan du festival, se tiendra sur trois jours et accueillera pas moins de 12 formations sur une scène. L’ouverture des portes est prévue à 16 h le vendredi et le samedi, et à 9 h le dimanche pour le petit-déjeuner sur la plage. «S’il aura toujours lieu sur la plage de Cheyres, pour la première fois depuis sa création le festival se déroulera dans une enceinte fermée. De ce fait, on a opté pour une affluence réduite en choisissant d’accueillir moins de 1000 personnes», annonce Laetitia Brodard, présidente et responsable presse. Depuis quelques jours, les inscriptions sont ouvertes via www.festicheyres.ch.

Test Covid à l’entrée

«Organiser une fête, on sait le faire, mais dans ces conditions, c’est plutôt compliqué», avouait la présidente il y a un mois, alors que sa demande d’utilisation du domaine public était soumise à l’enquête. Pour séparer les vacanciers sur la plage des festivaliers, une barrière sera donc installée. Et pour entrer dans le périmètre, certificat Covid, test négatif ou preuve de guérison de la maladie seront demandés.

«Organiser une fête, on sait le faire, mais dans ces conditions, c’est plutôt compliqué.» Laetitia Brodard, présidente de Festi’Cheyres

Au niveau de la programmation, même si une seule scène sera montée, Festi’Cheyres, qui recherche encore des bénévoles, annonce une affiche riche de 12 formations. Le vendredi et le samedi verront s’enchaîner des groupes du rock à l’electro en passant par la pop ou le hip-hop. «Baron.e, Brassmaster Flash, Apéritif, Femme Fatale ou encore Shuttle viendront enflammer la plage», informe le comité. Le dimanche sera plus familial, avec notamment les mélodies de Bandit Voyage ou Tyago, ou encore le spectacle des Batteurs de Pavés.

