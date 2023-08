Festival à La Tour-de-Peilz – Prise de bec à Nox Orae L’événement invite Swans, l’un des groupes les plus agressifs de la scène new-yorkaise. Autour de ces «cygnes» cultes, d’autres curieux oiseaux à écouter durant trois soirs. Francois Barras

Swans au «so chic» festival californien de Coachella, cuvée 2015. Michael Gira (à dr.) tient le manche depuis 1982. Getty Images via AFP

Un oiseau majestueux qui, sous une tranquille apparence, dissimule un caractère ombrageux. La définition que le chanteur des Swans a donnée de son groupe pourrait être celle du festival Nox Orae. Ça tombe bien: au tableau de chasse de ses invités cultes, le rendez-vous hétéroclite de La Tour-de Peilz ajoute ce week-end la formation new-yorkaise, ces «cygnes» apparus en 1982 dans le marigot de la no wave et qui, samedi 26 août, remueront l’onde lémanique.

Quelle sera la hauteur des vagues? Swans a la réputation non usurpée de compter parmi les groupes les plus agressifs que l’électricité a enfantés – non en termes de comportement scénique mais de violence sonore, le sextette privilégiant des guitares acides, des sons métalliques, des rythmiques en spirales infinies et, surtout, un volume auprès duquel feu Motörhead sonnait comme un aimable groupe de bal.

En terres romandes, les amplis de Michael Gira seront-ils assez chauds pour régater avec le glorieux passé de son groupe, si singulier et radical qu’il ne compte plus les musiciens par lui inspirés, de Sonic Youth et toute la clique de la noise américaine au postpunk industriel en passant par l’experimental, le doom, l’electro et, évidemment, nos Young Gods nationaux, ainsi enchristés en hommage à un disque de Swans paru en 1985? Réponse samedi sous la lune.

Le reste du menu se découvre dès jeudi 24 août, avec comme nouveauté principale la présence d’une deuxième scène dans le jardin Roussy. De plus, Nox Orae persiste dans son nouveau format de trois soirs, testé avec succès en 2019 pour fêter ses 10 ans. Toujours multiforme mais un peu plus sage que les années précédentes, le festival accueille la chanson précieuse de Bertrand Belin en tête d’affiche du jeudi, et le rock aristo-voyou de Baxter Dury en «lead» de vendredi. En tout, seize groupes, dont Squid, Just Mustard, Joe Unknown, Still Corners, Gwendoline et le mal nommé Crème Solaire, car il risque de flotter.

Du côté du JVAL La Riviera ou La Côte? Le menu n’est pas exactement le même selon que l’on choisisse ce week-end Nox Orae ou le JVAL, sur les hauteurs de Begnins, dans les jardins du domaine viticole de Serreaux-Dessus. Déjà 18 éditions pour ce festival né comme un pari entre potes, devenu rendez-vous régulier pour achever dans un calme relatif la saison des open airs. Dès jeudi, le JVal reçoit sur son unique scène son content d’artistes expérimentés, avec en ouverture le combo bien équilibré d’Emilie Zoé et de Blood Red Shoes. Même son rock, en plus agacé, vendredi, avec Heavy Lungs en tête d’affiche. Samedi de rap electro, avec Pongo, poussant vers des terrains inconnus le kuduro de son Angola natal. Première partie, la Suissesse KimBo. Begnins, du je 24 au sa 26 août (dès 18 h). www.jval.ch

