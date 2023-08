Festival à Montpreveyres – «La Bouêlée joue sur l’identité du Jorat pour créer des liens» Le village prépare la seconde édition de son nouveau festival, pensé pour mélanger public et habitants. Erwan Le Bec

Il va y avoir y avoir du funk, de la pop, mais aussi de la guggen, des covers de rock et autre à Montpreveyres. Le village du Jorat s’est lancé dans une 2e édition de la Bouêlée, jovial festival qui espère bien renouveler son succès inattendu de l’an dernier. Alors qu’un maximum d’une centaine de personnes tout au plus étaient attendues autour de la petite scène et du stand de saucisses, la fréquentation a finalement été calculée à… 500 personnes, estiment les organisateurs, surpris mais heureusement pas trop dépassés et prêt à rallumer la flamme ce samedi.

Le point avec Mathieu Villet, étudiant en sciences politiques, municipal de la Culture (notamment) et directeur du festival.

À la base, la Bouêlée partait vraiment sur ce format? Pas vraiment. Tout remonte à une séance de Municipalité, en avril, où l’on s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour essayer de rassembler un peu les gens: les nouveaux habitants venus de la région lausannoise et les gens du village, d’origine rurale. J’avais gardé des contacts de quand je tournais avec mon groupe de musique et avais toujours eu envie de lancer une manifestation. Alors on s’est lancés! Un sacré défi en un temps record, mais tout le monde s’y est mis. Une scène, un petit bar, des stocks que devait récupérer la Jeunesse… mais finalement il ne restait presque rien. Il faut croire que ça répondait vraiment à une demande.

Et le public? On l’attire avec un décor campagnard aux petits soins et de la qualité partout? Disons qu’on s’est rendu compte que ceux qui venaient au 1er Août ou à ce genre de rendez-vous étaient toujours un peu les mêmes. On s’est entourés de gens de la région, souvent des pointures dans leur domaine, ça nous a permis justement de dépasser le simple côté fête à la saucisse. On joue sur l’identité du Jorat qui est en train de changer, avec des références qui parlent à tout le monde: la bouêlée, etc. La publicité reste locale, question de moyens surtout, mais tout le monde y trouve son compte. Ceux qui veulent danser le peuvent, ceux qui veulent être au calme aussi. Nous avons surtout ajouté ce qui manque souvent pour faire venir les familles. Un château gonflable, un stand de maquillage, une table à langer… le tout avec notre petit budget, environ 30’000 francs. Mais ça permet vraiment de mélanger les gens et de créer des liens. On l’a vu dès le lendemain de la première édition.

Pour viser une 3e édition et pour tenir il en faudra plus non? Envisager des éditions plus longues? Ce serait doubler les bénévoles, les artistes, et les risques… À voir. En revanche oui, on aimerait vraiment continuer, peut-être un peu en dehors du village. L’essentiel, pour l’heure, est de gagner en expérience et en réserves. L’idée est de viser la cohésion, tout en invitant des groupes de la région et des étoiles montantes, on y tient.

