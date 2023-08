Festival à Yverdon-les-Bains – Aux Numerik Games, la danse aussi joue avec les écrans Deux troupes, l’une japonaise, l’autre ukrainienne, distilleront leur poésie lors de la 8e édition de la manifestation ce week-end. Pas de deux en trois points. Lea Gloor

Les mouvements des danseuses et danseurs d’Enra se combinent à des projections numériques. Enra all rights reserved

Enra et Verba. Verba et Enra. Associés ainsi, les noms pourraient être ceux de deux sœurs. De celles qui partagent jeux et confidences. Il s’agit en réalité de compagnies de danse, Enra la Japonaise et Verba l’Ukrainienne. Toutes deux seront à Yverdon-les-Bains de vendredi à dimanche à l’occasion des Numerik Games, forts de la programmation tant ludique qu’artistique de cette 8e édition.

Le programme des Numerik Games Cette année, le festival des cultures numériques débutera le vendredi après-midi pour permettre aux écoles d’y participer en avant-première. Spectacles, ateliers et jeux vidéo: plus de 50 activités sont à découvrir sur un nouvel emplacement, proche de la gare. Pour cette huitième édition, le festival se rapproche de la gare. Le périmètre inclut le Théâtre Benno Besson et ses jardins ainsi qu’une moitié du parking de la place d’Armes. Autres nouveautés: les horaires s’étendent avec une ouverture le vendredi dès 14 h, pour accueillir les scolaires vaudois. Et le jeudi soir, le festival propose deux concerts gratuits – Fodge Family et Mille4samples – sur la grande scène. Sans oublier le passage à un système de paiement sans argent liquide. En plus de la danse, le théâtre itinérant des ArTpenteurs jouera pour la première fois «Fahrenheit 451». La musique aura une place de choix, avec des concerts de Fakear (F), Ascendant Vierge (F) ou du duo Baron.E (CH), sans oublier une silent disco. Un tournoi de jeu vidéo «Street fighter 6», un concours de cosplay, une plongée en réalité virtuelle avec les trains Lego et de nombreux ateliers complètent l’affiche. Enfin, un concours de «vidéomapping» (fresque vidéo) permettra aux jeunes artistes de projeter leurs oeuvres sur la façade du Théâtre Benno Besson, à l’occasion du premier Grand Prix de création numérique. L’an dernier, les Numerik Games avaient attiré plus de 10’000 personnes, retrouvant leur fréquentation d’avant la pandémie. ATS www.numerik-games.ch

Si la troupe nipponne avait déjà été programmée au festival en 2019, les danseuses et les danseurs européens font leurs premiers pas dans le Nord vaudois. Fan du jeu des différences? Numérique oblige, nous avons plutôt cherché ce qui les connectait. Démonstration en trois points.

Dispositifs sur écrans

Le travail de la troupe Enra, créée en 2012 par le vidéaste Nobuyuki Hanabusa, se distingue par un dispositif au rendu ébouriffant. Lors de ses spectacles, à la danse, aux arts martiaux et à l’acrobatie s’ajoute un dernier ingrédient: des projections numériques avec lesquelles les six danseuses et danseurs semblent interagir.

Dans le tableau intitulé «Magnet», les formes sombres diffusées sur écran géant donnent l’illusion de suivre les mouvements des artistes, comme aimantées par elles. Sur «Red Giant», on ne saurait dire si ce sont les flammes en arrière-fond ou Aoi Nonaka, spécialiste du diabolo, qui mènent le bal.

D’écrans, il est aussi question dans le travail de Verba. Née en 2010 d’abord sous le nom Fireflies, la compagnie crée des spectacles en ombres chinoises. Les chorégraphies mènent parfois danseuses et danseurs sur le devant de la scène. Mais c’est surtout de cet incessant jeu du chat et de la souris entre les corps et la lumière que naît l’illusion.

Mêlant danse et acrobaties, les silhouettes forment parfois des éléments de décor comme une maison ou un véhicule maousse. Depuis 2018, le théâtre d’ombres parfait ses méthodes pour donner vie à des décors à l’effet 3D saisissant sans que le port d’une paire de lunettes spécifiques ne soit nécessaire.

Réputation internationale

Ce n’est pas un hasard si ces deux compagnies se retrouvent à l’affiche du festival yverdonnois. Leurs réputations respectives vont bien au-delà des frontières de leur pays. La troupe Enra s’est notamment produite lors de la remise des prix de la 68e édition du Festival de Cannes en 2015. Le nom de la performance? «Films».

La compagnie Verba est pour sa part une habituée des plateaux télé. Depuis ses débuts, le théâtre d’ombres a pris part aux finales et demi-finales de près de dix télé-crochets, dans son pays, en Pologne, en Allemagne, en France, en Roumanie ou pour les télévisions tchèques et slovaques. En 2019, elle s’est présentée sur la scène du nec plus ultra de ces émissions, «America’s Got Talent», et a récolté les compliments des juges.

Inspirations pop

Enfin, c’est dans l’art cinématographique que les deux compagnies ont trouvé l’inspiration. Nobuyuki Hanabusa a commencé à étudier le graphisme après avoir été scotché par les images de synthèse d’un film. Il a ensuite exercé dans la pub, la mode et les jeux vidéo. Là où les performances japonaises relèvent plus de l’évocation, les tableaux ukrainiens, même chargés de symboles, s’inscrivent davantage dans le concret.

Les références à la pop culture émaillent en effet le travail de Verba. Le premier spectacle 3D créé en 2018 était tiré de la série médiévale fantastique «Game of Thrones». La troupe a aussi monté des tableaux faisant référence à des classiques de Disney, à la saga «Star Wars», à l’univers Marvel ou encore au film «Titanic». Dans un autre registre, depuis la guerre en Ukraine, elle créé des tableaux mettant en scène soldats et civils pris dans le conflit. Elle mise sur sa communauté en ligne pour lever des fonds destinés aux forces armées de son pays.

