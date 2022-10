CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Festival Bach – Oratorio de Noël 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour le concert Bach: Oratorio de Noël le vendredi 18 novembre 2022 à la Cathédrale de Lausanne à 20h.

Festival Bach – Oratorio de Noël Klaus Fleckenstein

Quel bonheur de retrouver pour la sixième fois le Tölzer Knabenchor, fondé en 1956 à Bad Tölz, en Haute-Bavière, par Gerhard Schmidt-Gaden, alors âgé de 19 ans, et que dirige depuis 2021 le non moins éminent Michael Hofstetter. Aux côtés de ce chœur mythique, mondialement connu, de remarquables solistes, dont deux membres du chœur, et le tout aussi célèbre Concerto Köln, fondé en 1985 à Cologne. L’Oratorio de Noël n’est pas une simple juxtaposition de six cantates mais une narration continue, bien que étalée dans le temps (à la création, treize jours ont séparé l’audition de la première et de la sixième partie). Ce parfait chef-d’œuvre, créé à Leipzig pour les six jours de fête du temps de Noël 1734/1735, du 25 décembre au 6 janvier, jour de l’Épiphanie, expose une seule et même histoire, celle de la naissance de Jésus qui débute par le recensement de Bethléem et se termine par l’adoration des Rois Mages. Sa force doit aussi beaucoup à la concentration d’un texte qui puise largement dans les Évangiles selon Luc et Matthieu. Dans la première cantate résonne la mélodie du choral de la Passion Herzlich thut mich verlangen, lequel choral conclut la sixième et dernière cantate. Que dès la naissance se grave la finitude, pour Bach et ses contemporains, c’était signifiant. Et si l’auteur reprend ici des éléments de cantates préexistantes, il reprend aussi des éléments de cantates profanes – jamais il n’aurait fait l’inverse: passer du sacré au profane.

