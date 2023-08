Festival de cinéma – Venise… et vogue la polémique La présence des nouveaux films de trois cinéastes désormais controversés, Roman Polanski, Woody Allen et Luc Besson, fait grincer quelques dents. Pascal Gavillet

En attendant d’être décerné au meilleur film de la 80 e Mostra de Venise, le Lion veille sur le Lido. AFP

Il y a trois ans, le monde des festivals de cinéma s’écroulait sous la menace d’un virus. Événements annulés, reportés, basculés en ligne, avec pour conséquence de mettre en péril toute une industrie où les films ne pouvaient plus se faire, ni sortir, ni jusqu’à nouvel ordre être vus. Dans ce marasme général, la Mostra de Venise avait résisté. Et eut même lieu en 2020, devant un public clairsemé (à ce qu’il paraît) et une sélection moins flamboyante que d’ordinaire. Puis l’orage passa, et les choses reprirent à peu près leur cours normal.