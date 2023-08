Festival KIYO à Gland – «On s’évade dans ce monde fictif presque parfait» Ce week-end, l’événement dédié à la culture japonaise se démarque par son point fort: des films d’animation sur un grand écran en plein air. Yves Merz

Nico Sekai (à gauche) et Mathieu Jaquemoud se sont inspirés du décor des rues commerciales du Japon pour concevoir l’ambiance du festival qui sera monté en plein champ à Gland. LDD

À l’origine du festival KIYO, on trouve Mathieu Jaquemoud, qui en a eu l’idée, et Nico Sekai, un fan de dessins animés japonais depuis l’enfance (comme la plupart des fans). Le Valaisan et le Genevois, 26 et 28 ans, sont tous deux créateurs de contenus. Le premier fait des guides de voyage. Il a également créé Drive-in Suisse, qui organise depuis six ans des cinémas open air dans toute la Suisse romande. Le second travaille pour la RTS. Le projet KIYO, c’est en plus, avec une dizaine de potes, toutes et tous bénévoles.

Les mangas et les animés, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Depuis, les deux geeks, qui se sont connus sur les réseaux sociaux, sont accros à ce monde imaginaire. Comme tous les passionnés de la Japanimation, ils fréquentent les événements qui lui sont consacrés, notamment le Japan Impact de l’EPFL, le Polymanga au 2mc2 à Montreux, et le dernier-né, le Festival Manga Family au Palais de Beaulieu à Lausanne. Mais tous ces rendez-vous sont confinés entre quatre murs, d’où leur idée de monter un festival en plein air, une première en Suisse romande.

Comment devient-on accro? Comme tout le monde, dès l’enfance, en lisant des mangas et en regardant des dessins animés. Petit, je regardais Naruto à la télé. Le truc, c’est que l’histoire dure longtemps. Elle peut s’étendre sur plusieurs années. On s’identifie aux personnages, qui vieillissent en même temps que nous. J’aime aussi le côté leçons de vie. On ne se contente pas de taper sur les méchants, on essaye de comprendre pourquoi ils sont méchants. Les personnages livrent une bataille contre eux-mêmes pour évoluer.

Mais un livre sur quatre acheté en Suisse est un manga. Comment expliquer un tel engouement? Difficile à dire. Je sais qu’en France il y a eu le déclic avec le Club Dorothée, une émission pour les jeunes diffusée sur TF1 dans les années 1980. Moi, j’ai été attiré par l’univers du Japon au Moyen Âge, avec ses monuments, les costumes, la musique, et les valeurs de respect, de famille. Dans mes périodes difficiles à l’adolescence, je me réfugiais dans ce monde fictif presque parfait. Pour beaucoup, c’est une manière de s’évader du quotidien.

Que répondez-vous à ceux qui critiquent les contenus violents et sexuels? Ceux qui ne voient que de la violence et le sexe ne sont pas allés y voir de près. Et puis il y a des catégories selon les âges. Aux parents de contrôler. Mais souvent, dans leur esprit, ce ne sont que des dessins animés pour enfants alors qu’il y a des animés pour adultes, avec des images qui peuvent heurter la sensibilité. L’autre jour, dans un grand magasin, j’ai trouvé un manga de Demon Slayer, plutôt violent, au rayon des livres pour enfants. Il n’avait rien à y faire.

Êtes-vous déjà allé au Japon? Oui, et j’avais très peur d’être déçu par la réalité. Ça a été mieux que je pensais, un pays très varié, entre la stricte tradition et la modernité technologique.

Au programme Chaque soir à 20h45, le festival KIYO projettera un film d’animation à succès: vendredi 25, Les Enfants du Temps, samedi 26 (complet), Your Name, et dimanche 27, Dofus, livre 1: «Judith». Mais avant que le grand écran soit monté, d’autres événements auront lieu sur scène et dans le secteur qui accueillera une trentaine d’exposants: concerts d’Eric Artz et Léa Yuna (ve et sa 18h), conférences (BarnaB sa 13h30 et Grégory Laisné di 13h30), concours cosplay (sa et di 15h15), blindtest avec Otabunka (di 17h30). www.kiyofestival.com

