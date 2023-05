SORTIES & LOISIRS | Fr. 7.- de réduction – Festival suisse de la vapeur Retour de la BB 81 après un long séjour aux Grisons !

Blonay-Chamby DR

Du 27 au 29 mai 2023

Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, Gare de Blonay

Fr. 7.- de réduction

Embarquez à bord de nos convois historiques et découvrez une collection de véhicules ferroviaires parmi les plus complètes d'Europe



4 locomotives à vapeur en pression pour le plaisir des petits et grands !

Nombreux trains à vapeur au départ de Blonay

UNIQUE : Samedi matin : triple traction vapeur au départ de Blonay !

Réduction : Fr 7.- sur le prix du billet.

2 réductions par carte blanche.

Informations et billetterie : www.blonay-chamby.ch ou au 021 943.21.21