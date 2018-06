Michel Boujenah continue de rêver sa vie de gosse

Dans l’enceinte du Théâtre de Beausobre, Michel Boujenah répète son sketch pour le gala anniversaire des 30 ans de Morges-sous-Rire. Le comédien marmonne son texte, râle, s’arrête. Puis essaye autre chose. Il descend enfin de scène et nous emmène au bar des artistes, comme s’il était à la maison. Il faut dire que l’humoriste français d’origine tunisienne a foulé plus d’une fois ces mêmes planches: vingt-cinq, rien que dans le cadre du festival! Cette année, il était à nouveau à l’affiche avec son dernier spectacle, «Ma vie encore plus rêvée», dans lequel il raconte ses souvenirs d’enfance. Au bar, on remarque son t-shirt à l’effigie du rendez-vous morgien. «Tu te rends compte? J’étais là à la première édition, en 1989. Le premier qui dit que j’suis vieux, j’luis pète la gueule!», se marre l’enjoué sexagénaire.

Avec Morges-sous-Rire, on ne parle plus de fidélité: c’est une véritable histoire d’amour!

Je connais l’endroit sur le bout des doigts. C’est fou, je n’ai pourtant jamais eu de lien avec la région. Mais je me suis attaché à ce festival, son lieu, ses organisateurs. Et son public, qui m’a toujours traité avec bienveillance. Si bien que je suis toujours stressé avant de jouer ici. Quand je retrouve des gens qui m’aiment, je me mets la pression. J’ai peur qu’on en ait marre de moi.

Quels souvenirs gardez-vous de vos différentes venues?

Beaucoup de représentations délirantes, où je ne voulais plus sortir de scène. Une fois, un spectateur dormait au premier rang. Du coup, je le réveille. Et pendant tout le spectacle j’essaye de le maintenir en éveil avec le public. On a ri, vous ne pouvez pas imaginer. J’ai aussi le souvenir de soirées merveilleuses avec des femmes… Attention, je parle de la scène! Il y avait cette femme magnifique dans la salle. Je n’ai pensé qu’à ça pendant toute la représentation! Sorti de scène, je me suis mis à courir comme un fou pour la chercher. Je ne l’ai jamais retrouvée.

Il y a aussi des moments magiques. Comme ces retrouvailles sur scène avec Dany Boon et Raymond Devos en 2001.

Dany jouait son spectacle ce soir là. Raymond était dans la salle, on avait décidé de le faire monter sur scène à la fin. Il ne voulait pas, mais j’ai réussi à le tirer. Le problème, c’est qu’il n’a pas de micro. On enlève alors ceux de Dany et on les met sur sa veste. Sauf que nous, maintenant, on en a plus. Alors pour parler au public, on s’est penché sur la poitrine de Raymond. On avait le plus gros micro du monde (rires). C’était un moment fabuleux. L’un des plus beaux souvenirs de ma carrière.

Les souvenirs sont au cœur de votre nouveau spectacle, qui est une sorte d’extension du précédent, «Ma vie rêvée». Aviez-vous le sentiment de ne pas avoir tout dit sur vous?

Ce sont plutôt les souvenirs qui me sont revenus au fur et à mesure. En fait, le spectacle s’est étoffé au fil des mois. Si bien qu’à la fin, ce n’était plus le même. Il y a eu tellement de bouleversements ces dernières années: l’élection présidentielle française, les attentats, l’affaire Weinstein… Je me devais d’en parler. Mais le cœur du spectacle reste l’enfance.

Est-ce l’âge qui vous a donné envie d’y revenir?

J’ai 65 balais. Je pense qu’à cet âge là on a le droit de se pencher sur l’histoire de sa vie. Même si c’est une biographie quelque peu fantasmée et mensongère. Ce sont de doux souvenirs, j’ai vécu une très belle enfance en Tunisie. Tout le monde vivait ensemble, toutes les religions étaient mélangées. C’était une période bénie des dieux. J’ai eu besoin de rappeler cette réalité. D’abord à moi-même, et aussi aux spectateurs. D’autant plus en ces temps où le discours d’extrême droite séduit.

Vous sentez-vous plus concerné par la politique qu’avant?

Je ne sais pas si c’est la politique. Moi j’essaye de parler de la vraie vie. Ce qui m’intéresse, c’est le monde, son avenir, le futur que je vais laisser à mes enfants, et à mes petits-enfants le jour où j’en aurai. Je suis très préoccupé par la question écologique et le maintien de notre démocratie.

La peur de l’avenir ramène souvent à la nostalgie. Et à l’enfance…

C’est vrai. J’essaye de rappeler aux gens qu’on a tous un enfant à aller chercher quelque part. Je trouve qu’il y a trop d’adultes aujourd’hui. Ils me font peur. Ce qui me permet de rester enfant, c’est le plaisir de vous faire rire, de vous raconter des histoires. Je ne sais faire que ça. Si vous me l’enlevez, je meurs. La scène, c’est toute ma vie. Mon tout premier rêve était d’être acteur. C’est génial de pouvoir me dire que je l’ai accompli.

À quoi rêvez-vous aujourd’hui?

Je rêve de réaliser un très beau film. Ce que je n’ai pas encore fait. (ndlr: Michel Boujenah a déjà réalisé trois films: «Père et fils» (2003), «Trois amis» (2007) et «Le cœur en braille» (2016).) Je n’ai pas encore trouvé le truc. Je cherche. Mon rêve est de faire un film sur des histoires banales, raconter l’ordinaire de manière extraordinaire.

C’est d’ailleurs ce qui fait votre marque de fabrique sur scène. Comment l’avez-vous construite?

Je me souviens d’une amie de mon père qui racontait sans arrêt des histoires de sa vie en exagérant tout. Tout le monde riait aux éclats. C’est ma première inspiratrice. Petit, je me cachais sous la table lors des réunions de famille pour l’écouter. Ce qui me fascinait, ce n’était pas la chute de l’histoire mais sa manière de raconter les détails, ce plaisir de la narration. J’ai conservé ça, notamment en racontant des histoires à mes enfants. Vous n’imaginez pas le kiff que ça a été! Et je continue à le faire aujourd’hui.

Cela renvoie au film «Big Fish» de Tim Burton, et ce père qui apprend à son fils à devenir adulte à travers des contes.

Ce film est un chef d’œuvre. C’est tout moi. On pense que tout est faux, mais à la fin on découvre que tout ce qu’il a dit est vrai. C’est sublime.

Ce film aborde aussi la question de l’héritage. Qu’aimeriez-vous léguer à vos enfants?

J’aimerais leur dire de ne jamais se trahir ou se renier, d’être généreux, de comprendre qu’aimer les autres c’est ce qui te sauve. Et de ne jamais abandonner. Vis, ris, pleure, mais vis! C’est ce que je dis dans mon spectacle et ce que je répète sans cesse à mes enfants. Il faut essayer de réaliser son rêve. Si tu ne l’atteins pas, c’est pas grave, il t’ouvrira la porte à d’autres rêves. Rêver, c’est la clé de la vie. (24 heures)