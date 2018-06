Sans effets de manches, Paolo Conte fait chavirer le Strav

On le croirait sorti d’un film de Dino Risi. Ou de la sieste, faite dans son costume de scène qui est aussi celui de la ville. Cheveux plus sel que poivre, tarin magnifique, moustache indiscutable, col qui rebique, Paolo Conte entre dans le Stravinski comme s’il retrouvait des amis dans l’arrière-salle d’un bistrot piémontais.

Il y avait quelque chose d’intemporel, hier soir à Montreux, pour saluer avec le chanteur l’ouverture de la 52e édition. Par la présence à la fois âpre et veloutée du crooner, d’abord, figure de la chanson jazz italienne depuis un demi-siècle et quelques tubes internationaux de la taille de «Come di», qu’il décapsulera vite. Par la grâce de son groupe, aussi, onze musiciens en costards, nœuds pap impeccables et instruments habiles. Du chatoyant et du classicisme. Du bricolé et du virtuose. De l’élégance avec toujours cette touche de malice symbolisée par les pouet-pouet au kazoo de Paolo Conte.

Avant de s’en saisir, le chanteur de 81 ans impose son tempo à la vaste salle, qui se remplit au rythme du concert, soit au petit trot. L’orchestre dessine des décors vivement colorés derrière le «parlé chanté» de Paolo, dont le souffle tout en expressivité a l’avantage de bien résister aux affres de l’âge. Les yeux, en revanche, souffrent des projecteurs, et le chanteur au piano se barricade derrière des lunettes noires effilées - ou est-ce un hommage à Ray Charles?

Dans une ambiance de jazz, de blues et de chanson, le concert gagne en puissance, à mesure que les solistes viennent épicer la salle de leurs notes, suppléant au peu d’excentricité du chanteur. Derrière lui, un guitariste gratte son instrument comme si sa vie en dépendait, en contraste avec le calme olympien d’un percussionniste ajoutant par ses marimbas un «o» final au latin de Conte. Roublard en diable, celui-ci savoure la réussite de sa sauce.

Sans élever la voix, sans effets de manches, l’ancien avocat le plus célèbre d’Italie depuis Cicéron a fait d’un Stravinski sage à la limite du révérencieux un chaudron bouillonnant qu’il ne veut plus quitter. Le talent des beaux parleurs. (24 heures)