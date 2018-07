Zucchero triple dose

On aurait voulu éviter les métaphores navrantes sur l’excès de sucre, la surdose de glucides, le risque de carie et la menace de diabète. Mais comment réagir face à une marée de crème triple ensevelissant sous son opulente onctuosité de confiserie italienne 4000 personnes d’un seul coup? Certes, elles étaient consentantes. Gourmandes même, ce samedi soir à Montreux. Mais tout de même, Zucchero doit-il à son surnom tant de respect qu’il soit obligé de vider ainsi tout le sucrier?

La scène, déjà: rarement l’Auditorium Stravinski avait connu un tel arsenal, avec ses échafaudages portant un groupe de cuivres, son arrière fond recouvert d’un gigantesque coeur baroque, ses podiums exhibant deux batteurs (dont une batteuse), son trio de guitaristes devenant quartette quand Adelmo «Zucchero» Fornaciari décide d’empoigner une Gibson. Treize musiciens en tout, la moindre des choses pour asséner à la salle (bondée) un blues rock format XXL, enfant impossible entre Ray Charles et Bon Jovi.

Comme toute friandise, celle-ci se hume d’abord agréablement, et l’entame du concert, un «Partigiano reggiano» qui ouvre également son son dernier disque en date ("Black Cat", 2016), se déglutit comme un sirop. Alors que le groupe malaxe avec le même entrain survitaminé les chansons suivantes, on s’amuse à détailler le cabinet des curiosités qui entoure le chanteur, entre un bassiste à la gabardine de «Matrix», une violoniste aux longs cheveux rouges ou un guitariste portant le brushing et la taille de barbe d’Hans Gruber, le méchant de «Piège de cristal». Bien que Bruce Willis l’ait balancé dans le vide du haut de la Nakatomi Plazza en 1987, il tient désormais le manche pour Zucchero.

Et il le tient bien. La qualité technique n'est pas en cause, au contraire. Seul le dosage rend délicat à la longue l'ingestion de tant de tout, indépendamment du genre que l'Italien défriche de sa belle voix blues. Gospel, soul, salsa... les manettes sont au maximum, la subtilité minimale face à l'impérieux besoin de rendre cette fiesta du samedi soir maousse et mémorable. Cela fonctionne à bien des égards, mais on aurait volontiers échangé une reprise de John Lee Hooker, Adelmo seul à la guitare et au micro, contre cinq panna cottas luisantes de gélatine FM. Zucchero, qui souriait enfin alors que le concert tendait vers sa fin sans décliner en intensité de luna park, n'était visiblement pas de cet avis. (24 heures)