Fêtards filmés et gazés par la police à la Cité

«L’histoire a pris un tournant disproportionné. Franchement, avec un peu de dialogue, tout cela aurait pu être évité.» Jean-Steve* reste incrédule. Vendredi sur le coup des 3h30 du matin, en fin de Festival de la Cité, une altercation entre policiers et fêtards s’est terminée par un gazage général. Deux personnes ont fini à l’Hôtel de Police. Plusieurs plaintes, notamment pour injures et empêchement d’accomplir un acte officiel, ont été déposées.

Les faits se sont déroulés sur la place de la Madeleine. Une femme hurlait que son sac avait été volé par deux individus qui étaient partis en courant. Ses amis en avaient arrêté un. «Ils étaient à deux doigts de le tabasser. Je l’ai protégé en le maintenant au sol et j’ai demandé qu’on appelle la police», témoigne Jean-Steve. Cinq minutes plus tard, un laps de temps jugé très long par le témoin, deux policiers interviennent. Ils menottent le suspect.

«Un des amis de la victime, plus excité que les autres, a agressé la policière verbalement. Elle l’a averti qu’elle le filmait. Il n’en a rien eu à faire.» La situation devient tendue. Les policiers, en infériorité numérique, appellent des renforts. Et l’individu virulent se prend une giclée de spray en pleine face. S’ensuit une bagarre générale entre les festivaliers et les forces de l’ordre. Des coups sont échangés et des giclées de spray à nouveau dispensées. «Pendant tout ce temps, le type menotté est resté sans surveillance», poursuit Jean-Steve. La police confirme que la scène a été filmée par la bodycam de l’agente. Le procédé est en phase de test depuis lundi.