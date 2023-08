Fête à Vaux-sur-Morges – Des cow-boys en selle pour les enfants malades Durant deux jours, la localité du district de Morges se muera en village du Far West. Tous les bénéfices de l’événement seront reversés à une association. Sarah Rempe

Le comité d’organisation va déployer une ambiance western à Vaux-sur-Morges. CELLA FLORIAN/VQH

Une ambiance western attend les habitants de la région ce vendredi et ce samedi dans le village de Vaux-sur-Morges. Entre la diffusion open air du film «Le bon, la brute et le truand» sur des bottes de paille au milieu d’un champ de maïs, une démonstration de tri de bétail par des cow-boys et une autre d’attelage, le comité d’organisation souhaitait proposer des animations inédites. «Avec le nombre de manifestations qu’on trouve déjà dans le coin, on voulait essayer de faire quelque chose de nouveau, confirme Raymond Stoudmann, trésorier du comité. L’un d’entre nous connaissait un adepte de western riding (ou équitation western en français) et on s’est dit que c’était une bonne idée.»

Sur près d’un hectare, l’occasion sera aussi donnée aux visiteurs d’admirer l’entraînement d’un attelage participant à la Route du poisson, une compétition sportive de chevaux de trait entre Boulogne-sur-Mer et Paris. «Ils cherchaient un lieu pour s’exercer, nous une animation à proposer, ça arrangeait tout le monde», sourit Raymond Stoudmann.

Événement solidaire

Mais si les huit membres du comité de FestifVaux se sont lancés dans l’aventure, ils n’en tireront rien d’autre que de la satisfaction personnelle: ils ont décidé de reverser l’intégralité de leurs bénéfices à une association. «On a voulu monter ça pour le plaisir d’organiser quelque chose dans le village, pas pour se faire des sous pour partir en vacances», détaille Vincent Denis, président. L’argent reviendra à l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (Arfec). Un geste qui a plu aux nombreux donateurs. «On a été étonnés par la bonne réussite du sponsoring, alors que ce n’est pas toujours simple pour les entreprises d’offrir quelque chose», relève Yves Schopfer. Ce dernier espère d’ailleurs «que le public viendra aussi pour faire un geste de solidarité envers les familles d’enfants malades».

