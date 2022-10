CONCOURS | 300 places à gagner – Fête des Enfants – Ciné-Festival 2022 24 heures vous offre 300 places pour le film «Ernest & Célestine – Le Voyage en Charabie», le samedi 5 novembre 2022 à 10h (ouverture des portes à 9h) à Cinétoile dans le cadre du Ciné-Festival 2022.

Les auteurs du fameux dessin animé «Ernest et Célestine» nous invitent à retrouver nos deux petits héros pour des aventures impromptues de la vie.

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Informations complémentaires: www.cine-festival.ch

