Le rouge et le blanc sont à la mode à Vevey, et plus encore le 1er Août

Ils se versent, se boivent et sautent aux yeux aussi à l’arrivée des Cent-Suisses historiques ou de la troupe des Cent pour Cent. Si, depuis l’ouverture de la Fête (et même un petit peu avant), le rouge et le blanc ont envahi la ville, jeudi, ces couleurs phares semblaient avoir contaminé la marée humaine accourue à Vevey pour célébrer la fête nationale.

Et si la Garde suisse – venue défiler avec une soixantaine d’anciens, deux gardes détachés du Vatican et sa fanfare – a ajouté d’autres tonalités à la palette, leur porte-parole, Loïc Rossier, a su choisir ses mots en accord avec les couleurs du jour. «L’accueil du public a été incroyable, les gens se sont montrés très intéressés par notre travail, les enfants aussi. On nous a dit que, pour cette première à la Fête des Vignerons, nous étions attendus comme le loup blanc.»

Même le ciel était dans le thème avec la performance de la Patrouille Suisse, de l’avion Swiss habillé Fête des Vignerons et d’un F/A-18 qui en a soufflé plus d’un dans le public massé sur les quais de Vevey. Les Cent-Suisses ont vite repris le relais pour faire une haie d’honneur au président de la Confédération Ueli Maurer avant de l’embarquer sur leurs épaules, tradition oblige. Florian Volet et Stéphane Mayor se sont entraînés quelques minutes avant, choisis parce qu’ils sont de la même taille. «Nous sommes très fiers, c’est la première fois qu’on porte un président de la Confédération et, glisse Stéphane Mayor, sûrement la dernière.» Le ministre UDC a été escorté jusqu’à l’arène par un cortège aussi officiel que bigarré. À ses côtés, la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite lui lance: «Das ist die Schweiz!»

Déjà présent en 1999, «heureux» d’être là en 2019, Ueli Maurer l’était tout autant de célébrer une «double fête» à Vevey. Le président a surfé sur ce clonage d’un jour pour poser ses propos. Prêt à inviter les adversaires de la Suisse à venir «boire un verre de blanc» et se saisissant de l’implication des acteurs-figurants et des bénévoles de la Fête des Vignerons pour revenir à l’un des piliers du pays. «Seul un système de milice permet un tel succès. S’engager pour la collectivité, c’est l’un des secrets de la réussite de la Suisse.»