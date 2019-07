Une coccinelle nommée Diane Tell à la Fête des Vignerons

Vevey… c’est un peu une étrangère pour Diane Tell et, si la Québécoise qui a fait plusieurs fois le tour du monde en chansons craint encore de s’y perdre, elle maîtrise la balade entre le jardin Doret et Entre-deux-Villes: c’est le parcours de la parade de nuit. Ce défilé d’ombres lumineuses qui s’animent à la sortie du spectacle dans l’arène pour évoquer une journée à la vigne est une déambulation très libre et onirique. La musique et la trentaine de figurants qui la font vivre sur 3 kilomètres la rendent festive! Il y a les vignerons, silhouettes tutélaires, les grappes de raisin, des étourneaux, une colonie d’insectes conquérants, et il y a le plus souvent possible Diane Tell, la coccinelle. «On part en trois groupes d’endroits différents pour se rejoindre. C’est assez physique, en plus du poids, j’ai facilement 6000 pas sur l’application santé de mon téléphone.» Toute une histoire!

Elle se noue autour d’une admiration presque fanatique pour Daniele Finzi Pasca. «Je l’adore, c’est un grand poète, l’un des plus grands artistes vivants, et pas uniquement dans son domaine. Ce qui fait que, dès que j’ai appris que la très traditionnelle Confrérie des Vignerons lui avait demandé de créer la prochaine Fête, je me suis dit que je voulais en être.»

Diane Tell, 59 ans, aurait vraiment aimé y participer. La chanteuse est même allée jusqu’à s’inscrire comme tout le monde sur le site de la Fête, créant un certain trouble: est-ce bien l’auteur de «Si j’étais un homme», l’interprète de «La légende de Jimmy» ou une homonyme? «Je n’ai pas voulu passer par Daniele Finzi Pasca, c’est un événement où tout le monde participe avec son cœur et sa générosité. Je ne connais pas beaucoup d’autres endroits dans le monde où ça pourrait se faire!»

Mais lorsque j’ai compris qu’il fallait se mobiliser si longtemps à l’avance, comme j’étais en tournée, j’ai dû renoncer. C’est dire le bonheur lorsqu’on m’a rappelée pour la parade de nuit…» Et quand on voit la petite boule d’énergie – «1,56 m quand même» – habillée en rouge, inutile de lui demander pourquoi elle a choisi la coccinelle: «J’aime être le mouton noir, ou la coccinelle rouge, dans cet ensemble dominé par le blanc. Mais c’est aussi le porte-bonheur que les gens veulent toucher, alors je m’approche, cherchant aussi à capter les regards dans la foule. Autant dans la vie je suis un peu agoraphobe, là c’est juste génial. On se regarde, on improvise, on se nourrit les uns les autres.»

«Le miel de cette affaire»

Élevée au jazz, auteur qui écrit ses paroles et ses musiques depuis qu’elle a 12 ans, en scène depuis qu’elle en a 17, Diane Tell adore ses ailes de coccinelle qui se fondent à d’autres. «Soliste, on défend l’idée du spectacle, celle qu’on a envie de transmettre et, même si c’est la vie dont beaucoup rêvent, on peut se sentir seul en haut de l’affiche. Dans cette parade, je deviens un porteur d’idées, un bonheur qu’on partage à égalité, tous défenseurs d’un spectacle. C’est comme dans l’arène, où toutes ces énergies bénévoles se fédèrent, c’est le miel de cette affaire», lance la Québécoise avec une pointe d’accent, très lointaine.

Si le valaisan n’a pas encore pris la relève – elle a posé ses valises sur la commune d’Ayen il y a quatre ans –, l’amour de la Suisse, oui. Une petite revanche à la clé… À 14 ans, la frondeuse avait réussi à réunir l’argent pour s’offrir le billet d’avion direction le Montreux Jazz et les Alpes, mais sa mère l’a forcée à le revendre. «Je lui en ai voulu à vie: j’étais fan de jazz, j’adorais le ski, pensant même devenir professionnelle, je devais venir.» Le rêve réalisé, la chanteuse avoue un nouveau plaisir: découvrir les traditions du pays, dont la Fête des Vignerons.

Dans l’arène au côté du producteur et parolier Luc Plamondon lorsque le spectacle a été écourté, elle n’a pas boudé son bonheur. «Je suis fan, mais j’avais déjà lu les poèmes et le livre pour me préparer. J’ai adoré les tableaux avec les chants, c’est impressionnant. Il est rare dans ce genre de manifestation d’avoir une musique si originale et à la fois légère. Je me réjouis d’y retourner.»