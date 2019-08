Au Blauburgunderland

S’il y a une région qui porte fièrement son cépage phare, c’est bien Schaffhouse, où le pinot noir règne en maître sur ses 480 hectares dont il couvre les trois quarts. Il faut dire qu’avec son temps très sec et très frais, ses sols argileux, le terroir schaffhousois l’accueille avec bonheur. Ici, comme le proclame le slogan, c’est Blauburgunderland.

Mais les vignerons aiment le laisser mûrir longtemps dans ces vignes septentrionales, et beaucoup de bouteilles portent le terme «Spätlese», soit des raisins récoltés une semaine plus tard que la vendange normale. Derrière le grand Klettgau et son phare, Hallau, quatre autres petites régions tentent de se faire remarquer autour du Rhin ou près du lac de Constance.

Là aussi, l’acolon, ce cépage obtenu en Allemagne en croisant Blaufränkisch et Dornfelder commence à se faire une place depuis qu’il a été autorisé en 2002. Venu du Land voisin de Bade-Wurtemberg, il a forcément l’avantage d’être précoce, assez riche en sucre et en anthocyanes, ces pigments qui donnent de la couleur à la peau du raisin. On en tire des vins délicats et plutôt fins.

Un blanc?

Le Pinot Gris 2018 de Bad Osterfingen, élevé en barriques pour un nez floral, entre pommier et tilleul, avec une touche citronnée et une jolie acidité qui en redemande ( 23 fr. )