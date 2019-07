«C'est toujours compliqué d'arrêter un spectacle»

Dans l'arène, jeudi soir, le plancher LED était à la noce et l'attelage allait faire son entrée lorsque le ciel est devenu de plus en plus menaçant. Certains spectateurs placés dans les gradins les plus hauts avaient déjà commencé à descendre pour s'installer sur les escaliers. «Il y avait un peu de tension dans l'air, raconte un autre. On a vu une larme du tableau des Hommes du premier printemps s'envoler. Il y a eu des éclairs et l'ambiance dans les gradins était assez curieuse. Mais cette inquiétude s'est estompée au moment où la décision d'évacuer l'arène est tombée.» Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons, était sur le pont.

Qui décide et comment les décisions sont-elles prises?

La chaîne est très simple! Les soirs où le spectacle débute à 21 heures, on ouvre les portes à 19h30. Le point météo est fait quarante-cinq minutes plus tôt avec notre partenaire, MétéoSuisse, et là, les questions qui se posent sont: est-ce qu'on peut ouvrir les portes? La soirée s'annonce-t-elle normale du point de vue de la météo? Jeudi soir, aucun problème n'était signalé jusqu'à 21h46. C'est là que deux îlots de nuages se sont formés entre Vevey et Villeneuve pour venir se rencontrer au-dessus de Vevey. Et à 22h10, MétéoSuisse nous a prévenus du risque de foudre sur l'arène. Une fois cette information connue, il n'y a pas d'hésitation à avoir, on agit pour la protection du public et de l'ensemble des collaborateurs. Si ce risque était intervenu vingt minutes plus tard, on n'aurait pas eu besoin de prévoir une nouvelle représentation, puisque nous sommes astreints à faire 90 minutes, mais là c'était une vraie question de sécurité. Et disons que la décision n'a pas fait que des déçus, il y a toujours de gens très heureux de ce genre de situation.

Qui, par exemple?

Les restaurateurs, ils ont une nouvelle grosse soirée qui s'annonce pour lundi, jour qui était prévu comme un jour de réserve. Il y en a un certain nombre dans le planning prévu à cet effet. Pour la soirée de ce vendredi, nous reprenons le même processus, nous avons une première réunion à 18h45, et samedi, nous faisons un premier point à 12h45 en vue du cortège de 15 heures. C'est toujours le même processus.

Donc pour ce vendredi soir, journée annoncée comme orageuse, vous ne décidez rien avant 18h45?

La météo n'est pas une science assez précise pour qu'on dise aujourd'hui: non, ne venez pas ce soir. Même vous, si vous faites trois ou quatre sites de météo, vous ne serez sûr que trente à quarante-cinq minutes avant.

Une fois la décision d'évacuer prise, combien de temps s'est-il passé avant qu'elle n'entre en action?

Environ quatre minutes.

Et comment a-t-elle été communiquée?

Par haut-parleur. Maintenant, c'est vrai, le message parlait d'une défaillance technique, il aurait fallu un autre message, les gens ne sont pas idiots. Je crois que dans l'ensemble, ils étaient plutôt contents de sortir, certains, d'ailleurs, avaient déjà commencé à le faire, voyant bien qu'il y avait un problème. Mais c'est toujours compliqué d'arrêter un spectacle et on ne peut pas se dire qu'on arrête un moment pour voir comment les choses progressent et qu'on reprend si la situation s'améliore. Il faut quinze minutes pour évacuer l'arène, quarante-cinq minutes pour faire revenir les spectateurs, ce n'est pas possible.

Au lendemain de cette évacuation, quels sont les retours?

Nous ne sommes pas submergés par les téléphones et les gens, je crois, sont plutôt contents et reconnaissants. Mis à part des questions de disponibilité ou d'attrait pour le spectacle, le problème que je vois concerne ceux qui auraient jeté leur billet dans un geste de mauvaise humeur. Or, il faut le billet pour revenir lundi à 19 heures. S'il a été acheté en ligne, il peut être réimprimé, mais sinon... Mais pour l'heure, je n'ai pas entendu ce cas de figure. On imagine aussi que pour l'Américain qui est venu exprès et qui doit repartir, ce n'est pas la meilleure des configurations, mais c'est comme le Suisse qui va à Rio au carnaval et qui tombe en plein orage. Paléo doit aussi faire avec la pluie, mais s'il pleut, il pleut. Ici, c'est différent, les gens sont dans une arène et on ne peut pas les laisser dedans.

Y aura-t-il des remboursements possibles?

Personne ne sera remboursé.

Et avec une assurance?

Il y a deux types d'assurance. La Fête des Vignerons rembourse dans le cas d'un deuxième report du spectacle. Et si vous achetez votre billet sur Starticket, quand vous procédez à l'achat, il y a d'office une assurance de 3 francs (chez Allianz). Si vous ne décochez pas la case pour ne pas être assuré, vous êtes remboursés.

La météo n'est pas très encourageante pour ces prochains jours...

Si on doit reporter vendredi ou samedi, ce sera au prochain jour prévu à cet effet dans l'agenda.

Le spectacle en direct samedi soir sur la RTS est-il toujours prévu?

Des captations ont été anticipées, il y en a eu jeudi soir, il y en aura ce vendredi. Mais sinon, on n'en sait rien, on avisera samedi. Si la météo est bonne, ce sera un direct.