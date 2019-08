Et si la Fête ne revenait pas dans 25 ans?

La Fête des Vignerons a été la toute première tradition suisse à être inscrite, en 2016, au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Les processions de la Semaine sainte à Mendrisio devraient faire leur entrée en novembre (lire encadré), après le Carnaval de Bâle et la gestion du risque d’avalanches. Cette protection spécifique de ce patrimoine reste encore peu connue du grand public. Éclairage avec Julien Vuilleumier, collaborateur scientifique en charge des Affaires internationales liées au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco à l’Office fédéral de la culture.

Ce n’est jamais le même spectacle et pas les mêmes organisateurs: pourquoi avoir inscrit la Fête des Vignerons à l’Unesco plutôt que le travail de la vigne?

Il y a malgré tout une continuité entre deux éditions: une transmission et une attente par-delà le changement de génération. Il s’agit d’un événement incontournable en termes d’identité locale et même vaudoise, qui mobilise différents artistes pour réinventer la Fête en reflet de son époque! Et le travail de la vigne est bien évidemment inclus, puisqu’il est la raison d’être de cette célébration.

Est-ce qu’une telle inscription à l’Unesco est compatible avec des ruptures de la tradition? Par exemple en 2019, le couronnement a eu lieu à 19h au lieu de 7h…

Le propre d’une tradition est de s’adapter. Outre des raisons économiques évidentes, il est important d’avoir un public et une visibilité pour le couronnement, qui reste un moment fort de la Fête.

Craignant un grand déficit, certains disent que ce sera la dernière. La Confédération interviendrait-elle pour la sauver?

Des traditions peuvent disparaître. En 1999, une garantie de déficit avait été demandée. La Confédération intervient toujours subsidiairement aux Cantons en matière de politique culturelle. Il n’y aurait pas de protection immédiate. Mais même en cas de souci et sans vouloir nier les craintes, la Fête ne disparaîtrait pas mais se réinventerait!

Si, à cause des contraintes urbaines, elle devait dans le futur se déplacer ailleurs qu’au centre de Vevey, perdrait-elle son ADN?

Le potentiel de réinvention est très grand, pour autant que le lien à la Ville et à Lavaux reste présent, même symboliquement. Comme l’Exposition nationale, qui n’a plus eu lieu sur un seul site comme en 1964 mais s’est éclatée en plusieurs endroits.

Le patrimoine immatériel culturel reste difficile à appréhender ou peut faire sourire: lors de l’inscription de la Fête, le conseiller fédéral Alain Berset avait parlé de la pêche aux crevettes à cheval ou de la façon d’amadouer les chamelles…

Les aspects rituels ou festifs sont souvent mis en avant. À côté d’eux existe une série de pratiques correspondant à des préoccupations majeures (liées au changement climatique par exemple). Il en est ainsi de la gestion du danger d’avalanche (ndlr: inscrite en 2018). Si certaines inscriptions peuvent paraître exotiques ou curieuses, on y retrouve parfois des éléments proches de nos propres traditions.

Lesquels?

Le ssireum par exemple, une forme de lutte à la culotte coréenne.

Varie-t-elle assez de la lutte suisse ou faudrait-il l’inscrire à l’échelle du monde?

On peut y voir des parallèles et relier énormément d’éléments. Mais les communautés ont-elles conscience et envie d’être membres de quelque chose de plus large? C’est le cas pour les constructeurs de murs en pierre sèche (ndlr: candidature de la Suisse et de sept autres pays européens, inscrite en 2018) ou les horlogers de part et d’autre de la frontière suisse. En revanche, difficile de dire aux chanteurs polyphoniques (de la Géorgie à la Corse) qu’il s’agit de la même pratique, car elle s’ancre dans un contexte, une transmission et une tradition différents. Malgré tout, la tendance est plutôt à englober les similarités de façon transnationale, car ces savoir-faire circulent. Pourtant, pour des enjeux politiques, certains États se dépêchent d’inscrire leur pratique avant le voisin.

Par exemple?

Les deux Corées, chacune de leur côté, pour le kimchi, leur plat de chou fermenté. Mais elles ont ensuite inscrit conjointement le ssireum.

Un pas vers une réconciliation? Ou ces questions de patrimoine n’ont-elles aucune incidence géopolitique?

C’est la question de l’utilité de la culture dans les enjeux diplomatiques. L’Unesco reste une arène intéressante: des négociations sur des éléments symboliques favorisent un dialogue, c’est déjà bien, sans présumer que la réconciliation passera par le kimchi ou le ssireum.

Pensé au départ pour les pays du Sud (qui avaient peu de biens au patrimoine mondial), le patrimoine immatériel n’est-il pas en train d’être trustés par les pays du Nord, brisant le rééquilibrage?

Tant mieux que ce ne soit pas une ligue B du patrimoine! Tous les dossiers sont légitimes, quelle que soit leur provenance. Et il est bon que les pays du Nord déploient un intérêt marqué non seulement pour les inscriptions, mais pour mener des politiques de sauvegarde. Le succès est croissant.

Y a-t-il trop de traditions répertoriées (199 suisses potentiellement candidates à une inscription à l’Unesco)?

Les traditions vivantes ne sont en réalité pas figées, mais en mouvement: les inventaires doivent donc être actualisés. Certains Cantons sont plus volontaristes que d’autres. Vaud a été précurseur en inscrivant cette défense du patrimoine immatériel dans la loi. À l’échelle mondiale, il n’y avait au départ pas de limite d’inscriptions par pays, désormais oui. La liste est-elle extensible à l’infini ou les critères doivent-ils être revus? Une réflexion est en cours à l’Unesco.

Que répondre à un Vaudois vexé que le papier découpé ne figure pas dans la liste des 199?

Cette liste (ndlr: qui sera actualisée en 2023) apporte certes une visibilité supplémentaire, mais quelque chose est déjà accompli du simple fait que l’on parle de cette tradition à l’échelle du Canton et qu’elle ait un intérêt à figurer dans la liste. Comme pour les bâtiments classés: à côté des notes A, il y a une vraie valeur (émotionnelle ou autre) du bâti classé C.