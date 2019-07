Le spectacle de ce dimanche est reporté à mercredi

La météo capricieuse de ce dimanche a conduit les organisateurs de la Fête des vignerons à annuler la représentation du jour (prévue à 11h), reportée une première fois à 14h30, puis à 15h30 en raison de risques d'orages. Le spectacle est finalement reporté au mercredi 31 juillet à 11h.

«L'éclaircie annoncée n'arrive toujours pas», déplorait Marie-Jo Valente, directrice communication & médias de la Fête des vignerons en milieu d'après-midi. «Il pleuvait trop quand nous devions commencer la représentation. Seules les animations prévues dans des endroits abrités ont pu avoir lieu. Les cortèges et autres parades ont également dû patienter», a précisé la porte-parole.

Le cortège cantonal et le Cortège des Confréries Bachiques ont toutefois eu lieu à 17h. La Parade de Feu reste également maintenue à 22h, annoncent les organisateurs sur le site internet de la Fête.

Bâle devait «allumer le feu» ce dimanche à Vevey. En compagnie de Glaris et du Jura, les Rhénans sont venus célébrer leurs traditions, en particulier celle du carnaval. Mais, tout comme les acteurs du spectacle, ils ont été tenus en haleine dès le matin, dans l'attente d'une ouverture.

Risques d'orage

La météo a joué de bien mauvais tours aux organisateurs ces derniers jours. Jeudi, l'arène a dû être évacuée après une heure de spectacle, tandis que la représentation de samedi a été repoussée au 3 août. Les prévisions de MétéoSuisse n'auront jamais été autant scrutées que ces jours-ci.

Tous les orages ne se valent pas et certains sont plus prévisibles que d'autres, indique l'Office fédéral de météorologie sur son blog. Il détaille les processus qui conduisent au déclenchement d'orages et les raisons pour lesquelles leur schéma échappe parfois aux analyses des météorologues.

Jeudi les risques d'orage étaient évalués entre 20 et 40% par MétéoSuisse. L'Office a toutefois préféré ne pas exclure ces risques, justifie-t-il sur son blog.

Pas de remboursement si report

Quelque 3500 personnes se sont déplacées du Tessin et de la Suisse centrale samedi. Mais le cortège de l'après-midi a dû être annulé, tandis que la représentation du soir a été reportée au 3 août.

Il n'est pas prévu de rembourser les billets dans les cas où le spectacle est reporté, ainsi qu'il est spécifié sur le site internet de la Fête des vignerons. Les spectateurs doivent conserver leur billet, ont précisé les organisateurs. Le remboursement peut avoir lieu seulement au cas où le spectacle est reporté et annulé une deuxième fois.