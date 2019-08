Les infiltrés, version Fête des Vignerons

Ils n’ont ni gagné ni perdu de pari, pas plus qu’ils n’ont répondu à un challenge propagé par Facebook. Mais de un ou deux cas isolés au début, c’en est presque devenu un phénomène. Vivre la samba finale dans la peau d’un acteur-figurant ou dans un autre costume est un must. Les Cent pour Cent ont la cote, mais il y a aussi eu des Convives de la Noce, des Cartes, des gens de la Saint-Martin et des Effeuilleuses. En plus de donner une autre mesure de l’engouement suscité par le spectacle et la Fête, ces infiltrés vivent un «truc de dingue!»

Devant l’arène, Anne, 26 ans, vient d’en sortir en Bourgeon et ne semble pas encore y croire. Comédienne, elle a déjà une certaine expérience des applaudissements mais ceux de cette Fête – que son métier l’a empêchée de faire –, elle les a vécus différemment. «Cette communion entre tous ceux qui se donnent bénévolement pour ce spectacle, c’est unique.»

Les rôles s’empruntent, s’échangent, ils peuvent même s’inventer à l’improviste. Steve, 31 ans, s’est retrouvé derrière le rideau noir au bon endroit, au bon moment avec une petite amertume à faire passer. «Je suis Confrère et je pensais pouvoir être dans le spectacle lors du Couronnement. Mais on nous a dit au dernier moment que ce ne serait pas le cas, j’étais assez déçu.» Le hasard est venu à son secours. «J’ai croisé mon cousin Convive de la Noce au moment où j’allais m’asseoir, il m’a fait visiter les coulisses et… est arrivé le moment où il allait entrer en scène. Mon costume de Confrère ressemblant assez au sien, je l’ai suivi: impressionnant!»

Son déhanché au rythme de la samba finale, Loïc, 26 ans, ne l’avait pas vraiment prémédité. À l’étranger pour terminer ses études, il n’avait pas pu s’inscrire pour la Fête, mais l’occasion s’est présentée. «Comme j’avais entendu que ça se faisait, quand j’ai croisé le copain de ma sœur qui est Cent pour Cent, je lui ai demandé: il a tout de suite dit oui. Et j’ai pu vivre ce final en famille tout près de ma sœur Effeuilleuse, un très beau moment.» Celui qui a précédé l’entrée en scène était un peu plus stressant. «Ils m’ont dit au dernier moment qu’il y avait des pas de danse à faire. Mais je suis parti fier comme un roi.»

Un frisson festif

La fierté, c’est ce même mot qui revient chez Manuel, 32 ans, et Jonas, 28 ans. Hommes du premier printemps dans le spectacle, ils ont préparé, étudié, peaufiné leur final en Effeuilleuses. Pendant que deux d’entre elles se transformaient en Hommes du premier printemps. «On voulait que ça soit vraiment bluffant. Le jour d’avant, on s’est prérasé, le jour J, on s’est rasé de près et même le torse. Et ce sont des Effeuilleuses qui nous ont maquillés selon les codes.»

Le secret gardé jusqu’au bout a même bénéficié de gardes du corps. «Les filles se sont mises autour de nous avant qu’on entre en courant. Après on a fait exactement comme elles. Une expérience de fou. Normalement on est en haut, là j’ai pu retrouver mes parents, c’était hyperintense», raconte Manuel. Contrairement aux apparences, l’échange de rôle ne relève pas de la bonne blague. Il y a le frisson et, ajoute Jonas, «l’envie de s’approprier encore plus ce spectacle, de le vivre différemment. Festif, le final incite aussi à ça». Si ces «infiltrés» sont dans l’ensemble bienvenus parmi les acteurs-figurants, l’organisation leur a rappelé par mail ce week-end que tous devaient conserver leur costume jusqu’au bout et assurer le spectacle dans son intégralité.