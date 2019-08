Les vibrants adieux du dernier jour de Fête

Le public a quitté les tribunes depuis plusieurs minutes, et pourtant on jurerait que le spectacle bat encore son plein. Le plancher LED est encore noir de monde profitant des airs de samba de l’infatigable orchestre. En dépit du soleil qui cogne, nombre de figurants semblent scotchés sur cette scène qui leur a tant donné et où ils ont tant donné. On danse, on s’étreint, on pleure. Une sorte d’exorcisme collectif qui tente de retarder l’inéluctable: lorsque le dernier d’entre eux aura quitté l’arène, dans la foulée de la photo de famille prévue dans l’après-midi, la Fête des Vignerons 2019 aura définitivement vécu. Le rideau tombe ainsi sur une journée d’une intensité rare.

«C’est électrique, c’est palpable!»

Quatre heures plus tôt, autour de l’enceinte de 20'000 personnes, le cœur de Vevey vibre déjà d’une énergie sans précédent alors que l’heure du spectacle approche. «Je suis venue depuis Saint-Gingolph à vélo! Si je ne trouve pas de billet, je mets une bombe!» Dans la file d’attente devant la billetterie, de loin la plus longue de ces trois semaines, la crainte de ne pas pouvoir vivre cette grande émotion collective grandit. La tension est palpable. Reste-t-il des sésames? À quels prix? Certains reviennent pour la troisième fois, d’autres se sont finalement dit pourquoi pas, il y a aussi de nombreux «frustrés» du spectacle de vendredi interrompu à cause de la pluie.

Au même moment, les coulisses sous l’arène sont encore relativement calmes. L’atelier-couture, habituellement pris d’assaut, ne bruisse que de conversations d’ordre technique. La tension est pourtant bien là, et elle monte progressivement. La Libellule Emi Vauthey la perçoit: «C’est électrique, c’est palpable!» lance-t-elle, pressée de rejoindre son aire de décollage.

«Dans vingt ans, je recommence»

À l’étage des loges, Caroline Meyer, la cheffe de chœur, a pris ses précautions. «Bien sûr que j’ai du mascara waterproof et un mouchoir dans le soutien-gorge. Il faut laisser libre cours à ses émotions.» Du reste, les larmes de bonheur coulent sur les joues de nombre d’acteurs-figurants. Les mots sont inutiles, la connivence règne.

Les cœurs des habitants de ce monde souterrain sont pris en étau entre l’apothéose d’une aventure humaine hors norme et la tristesse de la savoir à bout touchant. Chacun extériorise à sa manière! Océane, 7 ans, s’est fait une promesse: «Dans vingt ans, je recommence.» Alors que le roi 2019, Jean-Daniel Berthet, le fait un verre à la main: «Le roi a soif! C’est comme les vendanges, une fois que c’est fini, c’est fini.» D’autres ont choisi de ramener un souvenir: trois Fourmis attendent devant la loge de la Petite Julie pour obtenir un autographe. Ce dimanche, c’est Nayah. «Samedi soir, j’ai fait le final avec Nina, j’ai déjà beaucoup pleuré. Aujourd’hui, c’est elle qui va me rejoindre.» La séance de dédicace se termine par un gros câlin à quatre.

Les larmes et le vin coulent

Les premières notes résonnent. Derrière le rideau noir, Philippe, régisseur, ne cache pas ses yeux humides. «Vous avez dit émouvant? C’est le prénom.» Pas un seul des acteurs-figurants n’entre en scène sans lui témoigner reconnaissance et affection. Au moment où ils s’élancent, Sandro, son adjoint, n’arrive plus à se contenir: «Je suis une vraie fontaine. C’est une aventure qui va au-delà des simples aspects artistiques. Y a le côté humain, les échanges. Pour moi, c’est ça la Fête, tous ces gens qui se sont mobilisés.» Anne Gillot, clarinettiste et soliste, sort de scène troublée: «On a joué en larmes, le souffle court et la gorge serrée.» C’est pareil pour la Messagère, Sofia Gonzalez, fleurie par ses petits fans: «Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois j’ai regardé le public et la Petite Julie. Et là je me suis dit que c’était fini.»

«Dès que tu es à l’intérieur de l’arène, tu es porté»

Ce jour pas comme les autres, les règles n’en sont plus vraiment dans les coulisses. Les petits chevaux attendent leurs cavaliers… un peu dispersés. Les Armaillis lancent des «Ohh, ohhh» plus sonores que jamais, et il n’y a pas que de l’eau dans les verres de la Noce. Au stamm de la Larme numéro 2, les Hommes du premier printemps sont plus que jamais prêts à tout. «On ne sait pas à quelle heure on va sortir, le frigo est encore plein! Jusqu’ici, on s’est déjà cuisiné des pâtes du chalet, des fondues, du bœuf à l’ail, etc.»

Dans les couloirs, ça circule à droite, à gauche, peu importe. Le mouvement de foule est incessant, beaucoup plus que d’ordinaire, comme si les acteurs-figurants cherchaient à ralentir la montre. Chacun s’en va regarder le départ d’une troupe, la sortie d’une autre. Un Cent pour Cent range sa monture. «Dès que tu es à l’intérieur de l’arène, tu es porté. C’est un volcan d’émotion ce truc, et aujourd’hui plus encore que les autres jours.»

Un au revoir… ou un adieu

Contrairement à son habitude, Raoul Colliard, l’Armailli 1819, a décidé de vivre le final avec tous ces gens et les deux Petite Julie, ses plus grands coups de cœur. «Pour certains, c’est un au revoir, mais pour moi c’est un adieu, je n’y serai plus dans vingt ans.»

Les Marins s’avancent. Parmi eux, Jean-Marc Desponds reste dans le contrôle, contemplatif. «Vous me prenez dans un moment de nostalgie. Pas de tristesse. Il faut vivre des moments extraordinaires avant de passer aux prochains. La grosse nostalgie, c’est pour ce formidable outil qu’est l’arène et qui a une âme.»

L’heure du grand final arrive et la grande famille de la Fête converge vers l’arène et l’apothéose de l’émotion. Le temps des dernières notes et derniers pas de danse, mais aussi celui de la reconnaissance. Le mot de la fin de Daniele Finzi Pasca est pour eux, qui ont contribué à la légende de cette édition et à qui il revient désormais de la perpétuer. «Le spectacle est terminé, mais n’attendez pas vingt ans pour continuer à danser. Ciao Vevey!»