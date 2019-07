«Par jour, il y a 20'000 météorologues à Vevey»

En plus du spectacle arrêté jeudi, du report de celui de dimanche, tout le monde a pu s’en rendre compte, samedi, la huitième représentation de la Fête des Vignerons prévue à 21 heures aurait échappé aux gouttes. Mais elle avait été annulée vers 13h30. Les explications de Frédéric Hohl, directeur exécutif.

On parle d’un samedi noir…

On peut! Avec un taux de pluie de 95% annoncé pour toute la journée et toute la soirée, qu’est-ce que vous faites? Vous laissez venir les gens en ne songeant qu’à faire des sous? 95%, c’était trop, la décision a été unanime et la suite vous la connaissez, depuis 17 heures jusqu’à 23 heures, il n’y a pas eu de pluie. Jeudi, personne n’avait vu venir la foudre mais dès qu’elle a été annoncée, il n’y avait pas à parlementer. La décision a été prise, c’était la bonne, personne ne l’a contestée. Vendredi il a beaucoup plu juste avant, on a choisi de forcer un peu. Coup de poker réussi, tout s’est bien passé.

Toutes ces décisions ont été prises dans des laps de temps très différents, y a-t-il un bon timing?

L’instant crucial, c’est l’ouverture des portes sachant qu’il faut un certain temps pour la mise en place de 20 000 personnes. C’est à ce moment-là qu’on doit avoir la vision la plus précise possible. Dimanche, comme une belle fenêtre était annoncée, on a commencé par décaler l’heure du spectacle. Une fois, deux fois. On a même fait entrer du monde avant que la pluie ne nous contraigne au report définitif.

N’aurait-il pas fallu une bourse d’échange de billets?

Le frein, c’est une arène de 20'000 places numérotées. Il n’existe pas à Paléo. Mais nous faisons notre possible pour arranger au maximum les spectateurs en étant moins stricts que ce qui est dit dans nos conditions générales. Cette situation fait mal au cœur, nous rappelant aussi que nous n’avons aucun pouvoir sur la météo. Ça peut aussi énerver! Tous les jours, il y a plus de 20'000 météorologues à Vevey et beaucoup s’expriment sur les réseaux sociaux. Je ne les regarde pas.

Même la page Facebook de la Compagnia Finzi Pasca où il est dit qu’elle n’est pas impliquée dans ces décisions? Y a-t-il un malaise?

J’ai vu ce post! Ce n’est pas très solidaire, ni très fair-play sachant que les décisions sont prises collectivement suivant les informations de notre partenaire MétéoSuisse et avec des représentants de la production, de la technique et de l’artistique qui sont conviés. Mais étant un éternel positif, je vais dire que ça vient du fait que c’était la journée tessinoise. Si c’était arrivé lors de la journée genevoise, j’aurais personnellement été triste. C’est donc davantage dû à une grosse déception, rien à voir à mon avis avec un aspect professionnel. D’ailleurs la remarque a été faite sur leur page, à titre personnel.