«Il y a une forme d’inventivité qui est partout»

Le spectacle, François Margot l’a aussi fait! La première fois, c’était en 1977, dans la troupe des Arbres de mai. «Nous étions répartis en quatre groupes, chacun représentant une Fête antérieure, et j’étais dans celui aux couleurs de 1905. Au moment de revêtir ce costume aux essayages, je n’ai pas d’autres souvenirs que d’avoir perçu cette étape comme un avancement naturel dans les préparatifs de la Fête. Par contre, le fait d’être costumé prend tout son sens lorsqu’on entre pour la première fois dans l’arène remplie de monde. Et là, on sent qu’il y a une sorte de cohérence totale entre sa personne, le costume et ce que l’on nous a appris à faire en termes de chorégraphie.» La Fête suivante, en 1999, c’est dans les rôles de conseiller de la Confrérie et de banneret d’un canton que François Margot apparaît au générique. «Un petit rôle, certes, parce qu’il n’y avait pas eu beaucoup de répétitions mais un vrai rôle de figurant et de surcroît doté d’un magnifique costume.»

«Ces costumes restent dans les armoires et en ressortent parfois pour se souvenir de la Fête, d’un vécu et de ses bons moments, un peu comme les objets d’un culte profane»

Pour l’abbé-président, passé cette fois de l’autre côté du miroir, «les costumes, en apportant chatoiement et vivacité à la chorégraphie et à la mise en scène, ont évidemment une portée essentielle pour le succès de la Fête des Vignerons puisqu’ils donnent la couleur du spectacle au sens propre du terme. Leur importance est donc capitale et plus encore en raison de la participation populaire. Les costumes représentent une forme de clé d’entrée sur scène. Ils sont cette deuxième peau pour tous les figurants qui n’ont pas l’habitude d’être sous les feux de la rampe et qui considèrent cette tenue de scène comme l’accès à une manière d’être un peu différente de ce qu’ils sont dans la vie. Les acteurs-figurants apprennent un rôle, bien sûr, mais c’est le costume qui véritablement leur permet d’entrer dans cette deuxième personnalité, ce qui en fait un élément très, très fort.» Ce qui fait aussi que ce costume n’est pas que l’habit d’une Fête et qu’il cristallise tous les souvenirs, une fois cette dernière terminée. «Il est effectivement, reprend François Margot, le témoignage pérenne de l’expérience que les uns et les autres ont vécue et à laquelle nombre d’acteurs-figurants vouent une forme de culte personnel, voire familial. On le sait, ces costumes restent dans les armoires et en ressortent parfois pour se souvenir de la Fête, d’un vécu et de ses bons moments, un peu comme les objets d’un culte profane.»

Cet été, l’abbé-président – comme les deux abbés honoraires d’ailleurs – portera un vêtement orné d’éléments de décoration et de quelques broderies qui l’identifieront, mais «contrairement à ce qui s’est fait dans les Fêtes antérieures, il n’y aura pas de grandes différences avec les costumes des autres membres du Conseil de la Confrérie des Vignerons, la coupe et le style suivront la même déclinaison.» La hiérarchie, François Margot n’y est pas davantage favorable, au moment de livrer ses préférences parmi l’ensemble créé par Giovanna Buzzi: «Tous ses costumes sont aussi beaux les uns que les autres et je vois surtout une forme d’inventivité qui se retrouve de l’un à l’autre, en plus des subtilités dans les changements de tenue. Celle des Bourgeons, par exemple. Les femmes qui incarnent ce rôle vont pouvoir multiplier les effets dans un simple retournement de jupe. Je pense aussi aux costumes des choristes, qui, grâce à un surplis rapidement jeté sur les épaules, vont les parer de tonalités et de couleurs différentes en fonction des scènes. Ce sont autant d’éléments nouveaux qui contribuent aux effets d’ensemble. Exception faite de quelques tenues que l’on va considérer de manière individuelle, les créations de Giovanna Buzzi alliant esthétique et côté pratique déterminé par des mises en scène de plus en plus sophistiquées, sont en totale osmose avec la vision de Daniele Finzi Pasca. Elles contribuent à donner cette sensation de cohérence visuelle à l’ensemble du spectacle.»

Notre dossier spécial consacré à la Fête des Vignerons (24 heures)