«Un enfant privé de parole jusqu’alors m’a dit merci»

Lors de la Fête des Vignerons de 1977, ils n’étaient que deux, en pagne. Cette fois, les Porte-Grappes sont au nombre de seize, arborant costumes argentés et hauts-de-forme gigantesques. Un changement radical dû à la dramaturgie inventée par le metteur en scène: «J’ai un peu exagéré», admet hilare Daniele Finzi Pasca. Encadrant chaque Couronnement, symbolisant la Confrérie des Vignerons, la troupe a pris une place importante lors de cette célébration. «Elle rappelle la puissance économique de Vevey, mais aussi qu’ici, l’important c’est la grappe – donc, le travail du tâcheron – et pas la bouteille, relève Guillaume Favrod, archiviste de la Confrérie. On peut y voir aussi une référence aux grappes de Canaan, à la terre fertile et au pays de cocagne.»

Sur scène, les brillants Porte-Grappes engendrent un effet de miroir, mûrement réfléchi, rappelant les trois soleils de Lavaux. Mais c’est hors de l’arène qu’ils scintillent le plus, figurant parmi les troupes les plus photographiées aux côtés des Cent-Suisses, des Cent pour Cent et des Effeuilleuses. On les surnomme les «boules à facettes», les «disco men», en lien avec les années disco. Ou encore «monsieur Loyal».

«Après m’avoir photographié, un enfant jusqu’alors privé de parole m’a dit merci»

Également sélectionnés pour leur grande taille, encore allongée par leurs énormes chapeaux, les seize Porte-Grappes impressionnent les petits. Qui leur demandent si leur haut-de-forme est lourd ou s’ils ont chaud dans leurs habits en plastique traité. Les enfants sont souvent émerveillés en les voyant. Et confondent les Porte-Grappes avec des magiciens: «Ils nous demandent de réaliser des tours de magie, ce que nous faisons dans nos modestes compétences, mais en essayant de les faire rêver», raconte Dominique-Alain Jan. Peu nombreux, ces géants argentés ne nient pas bénéficier de l’effet de rareté. Leur costume de lumière attire néanmoins inévitablement les regards de jour comme de nuit, et permet à ceux qui ne sont pas dans l’arène de prendre la mesure du faste du spectacle. «Un jour, après m’avoir photographié, un enfant en situation de handicap, privé de parole jusqu’alors, m’a dit merci», confie Dominique-Alain Jan.

Et pourtant, la troupe n’effectue aucune prestation scénique: «On nous demande juste d’être alignés correctement, avec une certaine prestance, résume Laurent Curchod. Nous sommes plutôt des figurants que des acteurs. Le clinquant de notre costume est inversement proportionnel à notre rôle complètement statique.» La troupe, aux effectifs réduits, comptant un tatoueur, un ingénieur ou encore un physiothérapeute, se caractérise par une solidarité sans faille: «Nous prenons soin les uns des autres, notamment pour ce qui concerne notre habillement», ajoute Laurent Curchod, par ailleurs ancien «monsieur Fusion» des communes vaudoises. Très vite, le groupe a fait des heures supplémentaires, gardant ses uniformes à paillettes tard dans la nuit. C’est d’ailleurs un vœu de la Confrérie, valable pour d’autres troupes emblématiques.

Les costumes ne seraient-ils pas les stars de la célébration? «C’est un effet de la Fête, répond Guillaume Favrod. En enfilant son uniforme, l’acteur-figurant quitte paradoxalement l’anonymat.» «Le costume, ajoute Dominique-Alain Jan, nous révèle également certaines facettes de notre personnalité.» Commentaire, tout sourire, de Laurent Curchod: «Et, ici, il rend les anonymes heureux.»