Un patron «bolivien» à la barre de la Demoiselle

Jacques Mettraux a définitivement la tête tournée vers la Bolivie et ses 60 hectares d’exploitation fruitière qui l’occupent depuis fin 2017 en Amazonie, à la frontière avec le Brésil et le Pérou. L’ancien inspecteur de la police judiciaire genevoise et ex-patron de La Neptune, amarrée dans la cité du bout du lac, a fait le grand saut en 2015 au moment de prendre sa retraite. «J’avais encore envie d’entreprendre quelque chose. Je suis fils d’agri­culteur, c’est donc un retour à mes origines», explique-t-il.

Le Fribourgeois de naissance et Genevois d’adoption a toutefois la navigation dans le sang, un virus qu’il a d’ailleurs transmis à ses cinq enfants, tous navigateurs professionnels. C’est pourquoi il a consenti à une ultime parenthèse, cet été, sur le Léman, Fête des Vignerons oblige. Un dernier coup de main de prestige à La Demoiselle, cette digne représentante des embarcations dites voiles latines, lors des croisières proposées au public au large de Vevey durant l’événement phare de l’été. Le début de l’histoire entre Jacques Mettraux et celle que l’on appelle également La Barque des Enfants – rapport aux classes d’école qu’elle accueille – remonte à quelques années. Le Genevois accepte alors de se dédoubler entre Genève et l’embouchure de l’Eau froide, à Noville, pour compléter un effectif de patrons qui s’est réduit comme peau de chagrin, même s’il est remonté à trois unités. Françoise Cuendet, la dernière arrivée, a rejoint l’équipe le 3 juillet, jour où elle est devenue la première patronne d’une voile latine sur le Léman.

L’aide de Jacques Mettraux ne sera toutefois pas de trop. «D’autant que deux des trois pilotes habituels sont figurants durant la Fête, reprend le Genevois. Je me suis donc mis à disposition, pour autant que la météo me le permette.» Vendredi matin, les prévisions ont parlé en faveur de l’annulation. Il a donc fallu patienter jusqu’au lendemain. Et le soleil devrait être de la partie cette semaine et la suivante, jusqu’au 13 août, date de son retour en Bolivie.

Car le travail l’attend. «C’était d’ailleurs difficile d’abandonner mes terres et ma soixantaine d’employés. C’est la saison sèche, avec son lot d’arrosages et de risques d’incendie dans les forêts avoisinantes, où nous menons un projet de reforestation après le désastre des années passées.» Mais l’occasion de vivre la Fête des Vignerons s’est révélée une motivation suffisante. Elle en cache une autre, plus personnelle: «Voir ma première petite-fille.»

Une belle vitrine

La Demoiselle propose donc plusieurs croisières de deux heures chaque jour sauf le 29 juillet et le 5 août, au départ du débarcadère éphémère du quai Perdonnet et de celui de la CGN à Vevey-Plan (Entre-deux-Villes). «Nous réfléchissons à ajouter une croisière à 19 heures, car lorsque celle de 16 h 30 revient, il y a toujours des gens pour demander quand est-ce qu’elle repart», explique Françoise Cuendet. Des croisières privées sont aussi possibles.

Ces virées sur le lac offrent une magnifique vitrine à cette réplique de La Demoiselle de 1828, de même qu’une belle manière de repartir après un printemps compliqué. Prise dans une tempête sur le lac le 24 avril et privée de ses deux moteurs, la voile latine avait manqué de peu de s’échouer. Elle avait pu être remorquée in extremis, non sans avoir subi de dégâts importants.

Croisières à bord de «La Demoiselle»Réservations: 078 724 29 98. Prix: 30 fr.