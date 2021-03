Manifestations – Fête et Nuit des Épouvantails jettent l’éponge face au Covid-19 Indépendants l’un de l’autre, les deux événements importants du district prévus en août et septembre viennent d’annoncer le report de leurs deux rendez-vous. Cédric Jotterand

Déjà reportée en 2020, la Nuit des Épouvantails n’aura pas davantage lieu cette année. Des incertitudes sanitaires qui ont aussi conduit la Fête, prévue sur plusieurs jours à Denens, à renoncer également. Vanessa Cardoso

À ma gauche, la Nuit, qui se déroule tous les deux ans à Morges. À ma droite, la Fête, qui a lieu moins souvent mais plus longtemps à Denens, à 2 kilomètres du chef-lieu. Les deux événements, indépendants l’un de l’autre, célèbrent en revanche les mêmes valeurs, en particulier la vigne, donc le vin et le vigneron.

Mais les deux comités viennent de décider de passer la main pour 2021, eux qui avaient déjà dû se résoudre à ce scénario l’an dernier. «Notre événement qui se veut convivial réunit des milliers de personnes dans un périmètre restreint, il n’est donc pas possible de décréter aujourd’hui qu’il sera possible de l’organiser en août car nous devons aussi prendre maintenant des décisions sur les investissements», regrette Stéphane Wilhem, président de la Fête. «Pour une organisation de bénévoles, ce n’est pas évident de se réunir régulièrement sans être en mesure de pouvoir faire des choix concrets, fixer un calendrier, etc. Nous avons donc décidé de reporter à une date ultérieure, sans fixer une année précise, et nous ferons le point en fonction de la situation liée au Covid.»