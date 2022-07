CONCOURS | 10 x 2 bracelets adultes à gagner – Fête Médiévale d’Aigle 2022 24 heures et Aigle s’éclate vous offrent 10 x 2 bracelets adultes pour la Fête Médiévale d’Aigle, le samedi 13 août 2022. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans.



Les peuples de tout le Comté de Savoie et des seigneuries voisines seront conviés à rejoindre le Seigneur d’Aigle, ses soldats, ses artisans, ses troubadours, ses baladins et bien d’autres pour rire, se divertir et ressentir une ambiance, une atmosphère unique en son genre.

Animations pour les enfants

Balades à dos d'âne, démonstration de tir à l'arc, jeux médiévaux, contes, postainerie, poterie, calligraphie, peinture sur bouclier.

Animations et artisans autour et dans le château

Archerie, boucher, calligraphe, charpentier, cirier, cotte de mailles, dentelière, diseuse de bonne aventure, facteur d'arcs, filles de joie, forgeron, herboriste, jeux, luthier, maraîcher, papetier, postainier, potier, relieur, rixes, scènes de rue, sellier, souffleuse de verre, tailleur de pierre, tisanière, vannière et plus encore...

Avec en point d’orgue pour nos invités, une rencontre exclusive avec un fauconnier, ce samedi 13 août à 15h15.

Informations complémentaires: www.aigleseclate.ch

