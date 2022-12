Rituels contemporains – Fêter Noël ici avec des traditions d’ailleurs Des familles racontent comment elles vivent les fêtes de fin d’année, selon les coutumes de leur pays d’origine ou de leur confession religieuse. Léa Frischknecht

Ça y est. Le décompte du calendrier de l’Avent s’achève, voici venu Noël. Peut-être vos traditions et rituels sont-ils réglés comme du papier à musique durant les fêtes de fin d’année. Peut-être ouvrirez-vous les cadeaux déposés par le Père Noël le 24 ou le 25 décembre, avant ou après le repas.

Peut-être avez-vous déjà une dinde au four, un gratin dauphinois en préparation, une bûche au frigo. Peut-être même irez-vous à la messe de minuit, seul, ou en famille.

Et peut-être pas. L’arc lémanique abrite de nombreuses familles issues de cultures étrangères et de confessions différentes. Qui fêtent Noël à leur manière. Ou pas. «24 heures» en a rencontré quelques-unes qui racontent comment elles passeront les prochains jours.

Rideaux rouges et Sainte-Lucie

Chez Mikaëla Halvarsson, on se prépare depuis le début du mois. Comme sa grand-mère à l’époque, cette Suédoise arrivée dans nos contrées en 1975 passe en «mode Noël» dès le 1er décembre en mettant des rideaux rouges aux fenêtres et en décorant sa maison. «En Suède, le mois de décembre est très sombre, explique-t-elle. Alors l’ambiance de Noël est liée à l’intérieur, on décore les maisons, on met des lumières et on s’habille en rouge.»

«Mes parents commencent très tôt à préparer le repas du 24 décembre. Ma mère confectionne des biscuits pendant que mon père s’attelle à la préparation de la bière de Noël.» Mikaëla, d’origine suédoise

Et quoi de mieux pour illuminer la période de l’Avent que la Sainte-Lucie? Célébrée le 13 décembre, la fête de la lumière est très importante dans les pays scandinaves. Un événement que Mikaëla continue de passer avec la communauté suédoise de sa région.

Les préparatifs de Noël ne ralentissent toutefois pas, particulièrement celle du «julbord», soit la table de Noël. «Mes parents commencent très tôt à préparer le repas du 24 décembre, raconte Mikaëla. Ma mère confectionne des biscuits pendant que mon père s’attelle à la préparation de la bière de Noël.»

Le 24 au soir, la famille de Mikaëla se retrouvera à 17 h dans le jardin de ses parents pour partager une tasse de «glögg», un vin chaud épicé.

«On restera dehors jusqu’à ce qu’on ait froid», sourit la Suédoise. Puis, sur le «julbord», saumon, hareng, pommes de terre, boulettes de viande et «köttgrytan», un bouillon confectionné avec pattes et oreilles de cochon, raviront la vingtaine de convives.

Et au dessert, après un passage à l’église, un riz au lait crémeux à la cannelle.

Les 12 plats ukrainiens

Comme plusieurs pays de tradition orthodoxe, les Ukrainiens, eux, célèbrent Noël selon le calendrier julien, soit les 6 et 7 janvier. «Mais notre pays est plus européen que d’autres, donc il y a aussi des célébrations le 25 décembre, souligne Olga, qui vit en Suisse romande depuis dix ans. Dans ma famille, nous mélangeons des origines anglaises, américaines, espagnoles et ukrainiennes donc nous faisons toutes les fêtes!»

«Le 6 janvier au soir, nous écrivons 12 souhaits sur des morceaux de papier que nous cachons sous l’oreiller. Au réveil, on en pioche trois, on les lit et ils devraient se réaliser dans l’année. Ça m’est arrivé plusieurs fois!» Olga, d’origine ukrainienne

Traditionnellement, le repas de Noël du 6 janvier au soir est composé de 12 plats différents dont la koutia, du blé bouilli avec du miel, des raisins secs et des graines de pavot. Après manger, les familles chantent et reçoivent la visite des parrains et marraines qui apportent les cadeaux aux enfants.

«Nous, nous préparons beaucoup de plats, mais pas douze, sourit Olga. Et comme les parrains et marraines ne sont pas à Genève, il est difficile de suivre toutes ces traditions.»

La période de Noël s’accompagne également de plusieurs croyances en Ukraine.

«On dit par exemple que les rêves que nous faisons la nuit du 6 au 7 janvier sont prémonitoires. Nous écrivons également 12 souhaits sur des morceaux de papier que nous cachons sous l’oreiller. Au réveil, on en pioche trois, on les lit et ils devraient se réaliser dans l’année. Ça m’est arrivé plusieurs fois!» rit Olga.

Noël après Nouvel-An en Russie

En Russie, Noël se fête aussi les 6 et 7 janvier, alors que les 24 et 25 décembre sont des jours comme les autres dans le pays. Mais, installée en Suisse depuis deux ans, Tatiana passera le 24 au soir dans la famille de son mari. «Je ne ferai rien pour le Noël orthodoxe car je suis seule ici.»

«Le 31 décembre, c’est un moment qu’on attend toute l’année.» Tatiana, d’origine russe

Auparavant, pour la jeune femme, c’était surtout le 31 décembre qui était une fête importante. «C’est un moment qu’on attend toute l’année, sourit-elle. On se retrouve en famille, on mange de la salade olivier (ndlr: également appelée salade russe), de la chouba (mets composés de hareng et de betterave), du caviar rouge avec du champagne.»

Il n’est pas rare qu’après le repas, les Russes assistent à un feu d’artifice avant de sortir faire la fête en discothèque. À noter que l’Ancien Nouvel-An, soit le Nouvel-An orthodoxe, a lieu le 13 janvier.

Poulet frit au Japon

Pour d’autres familles, Noël n’est pas un élément central de la culture de leur pays d’origine. C’est pourtant un moment convivial, où l’on profite de se retrouver et de passer du temps ensemble.

Comme le fera Masaki, d’origine japonaise, le 24 au soir. «Nous ne nous offrons pas de cadeaux, je n’ai d’ailleurs jamais cru au Père Noël. Nous ne mangeons pas quelque chose de particulier, même s’il y a souvent plus de desserts que d’habitude.»

«Au Japon, le 24 décembre est plutôt un moment qu’on passe entre amis, au karaoké, ou un rendez-vous romantique au restaurant.» Masaki, d’origine japonaise

«Il est toutefois intéressant de savoir qu’au Japon, il y a très peu de chrétiens et Noël n’a pas vraiment un aspect religieux, ajoute-t-il. Pourtant, il y a beaucoup de décorations, de lumières, et le «Christmas Eve», soit le 24 au soir, est plutôt un moment que les Japonais passent entre amis, au karaoké, ou en rendez-vous romantique, au restaurant. D’ailleurs, beaucoup de Japonais aiment manger au fast-food KFC (ndlr: une chaîne de restauration américaine spécialisée dans le poulet frit) pour Noël!»

La sourate de Maryam

D’origine syrienne et de confession musulmane, Mary n’a pas totalement baigné dans l’esprit de Noël. Arrivée en Suisse à l’âge de 5 ans, elle n’a jamais cru au Père Noël, ses enfants non plus, et elle ne décore pas de sapin.

«Pourtant, nous aimons être en famille le 24 décembre, sourit-elle. C’est une occasion de nous retrouver autour d’un repas copieux et de passer de jolis moments ensemble. J’offre également un cadeau à mes enfants pour les féliciter de leur travail à l’école et pour qu’ils ne se sentent pas trop différents des autres.»

«J’ai même déguisé mon père de 72 ans en Père Noël, nous avons beaucoup ri!» Mary, d’origine syrienne

L’année dernière, Mary a fêté Noël avec sa tante, arrivée de Syrie peu de temps auparavant. «C’était une très belle soirée. Ma tante avait beaucoup de souvenirs orthodoxes car elle vivait dans un quartier chrétien, c’était émouvant. J’ai même déguisé mon père de 72 ans en Père Noël, nous avons beaucoup ri!»

«Vous savez, dans le Coran, il y a la sourate de Maryam qui parle de la naissance de Jésus. J’y crois vraiment.» Issue d’une double culture, Mary s’estime «chanceuse» de célébrer tant les fêtes chrétiennes que les traditions de sa religion.

Si les musulmans n’ont pas de fêtes en fin d’année, elle précise toutefois que quand le Ramadan tombera à nouveau pendant cette période, comme quand elle avait 20 ans, le jeûne l’emportera sur les célébrations de Noël.

L’huile de Hanoukka

Pour Ilana, jeune femme de confession juive, le mois de décembre est marqué par Hanoukka. La fête des lumières célèbre la victoire des Maccabées sur les Séleucides et la reconsécration du temple de Jérusalem.

«Tout avait été détruit dans le temple sauf une petite fiole d’huile qui devait permettre d’allumer la Menorah (ndlr: chandelier à sept branches) pour un jour. La fiole ayant tenu huit jours, on allume maintenant une bougie par jour durant les huit jours de Hanoukka», raconte Ilana.

«Pour ma sœur et moi, les 24 et 25 décembre étaient des jours très ennuyeux car tout était fermé et nos amis occupés par des repas de famille!» Ilana, jeune femme de confession juive

Traditionnellement, le repas de Hanoukka comporte plusieurs mets frits dans l’huile, toujours en mémoire de la fiole qui alluma la ménorah huit jours durant.

«Ce n’est pas une tradition juive mais, dans ma famille, nous mangeons aussi des crêpes, sourit Ilana. Nous jouons au loto, nous nous offrons des cadeaux, c’est un moment familial avec mes oncles, mes tantes, mes cousins et cousines, et leurs enfants maintenant.»

Jusqu’à sa rencontre avec son compagnon d’origine française, la jeune femme de 25 ans n’avait jamais célébré Noël.

«Pour ma sœur et moi, les 24 et 25 décembre étaient des jours très ennuyeux car tout était fermé et nos amis occupés par des repas de famille, rit-elle. Pour ma part, j’ai su très vite que le Père Noël n’existait pas. Mais j’ai gardé le secret pour mes camarades de classe!»

