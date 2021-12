Vie en entreprise – Fêtes et pots de départs annulés… Le blues du travail sous Covid Avec les fortes restrictions des rassemblements dans le cadre professionnel, pots de départ et fêtes de Noël sont annulés. Des choix qui ne sont pas sans impact sur le moral des équipes. Matthieu Hoffstetter

Fêtes de fin d’année et pot de départ font partie des rituels de la vie de l’entreprise. Les annuler risque de distendre les liens entre collègues. Skynesher/Getty Images

Après seize ans de service, Thierry* a changé d’entreprise fin novembre. Quittant l’univers bancaire pour le monde de l’immobilier, il avait prévu, en accord avec sa hiérarchie, une belle fête pour saluer ses futurs ex-collègues. Cependant, à quatre jours de la date prévue depuis deux mois, le variant Omicron et les chiffres de la cinquième vague du Covid ont eu raison de ces festivités: «La direction a annoncé l’annulation de tout rassemblement non indispensable. Je suis parti en allant saluer les collègues présents au bureau le dernier jour, mais sans pouvoir remercier publiquement celles et ceux avec qui j’ai travaillé de nombreuses années», regrette le quinquagénaire.