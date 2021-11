Critique de théâtre – Feu d’artifice d’alexandrins et d’inventivité à Boulimie Avec «Les femmes (trop) savantes?», Brigitte Rosset, Christian Scheidt et Olivier Gabus secouent la pièce de Molière et en font tomber d’étincelantes pépites. Corinne Jaquiéry

Christian Scheidt et Brigitte Rosset avaient déjà collaboré sur «La Locandiera». Majicmiju

Après avoir interprété une «Locanderia» de Goldoni «quasi comme», Brigitte Rosset et Christian Scheidt créent «Les Femmes savantes» de Molière «presque telle quelle» en s’adjoignant le musicien et comédien loclois Olivier Gabus pour un spectacle au burlesque percutant. Faisant défiler treize personnages en quête d’incarnation, les trois complices s’amusent et nous amusent dans une mise en scène de Robert Sandoz qui aime comme eux repousser les limites du jeu théâtral. Mêlées de réflexions contemporaines sur la question du genre ou la place des femmes dans la société, les répliques fusent et les situations comiques s’enchaînent dans un joyeux délire inventif qui a réjoui, mardi soir, les spectatrices et spectateurs de Boulimie.