Hockey sur glace – Feu d’artifice suisse pour le Nouvel-An en NHL Roman Josi et Nino Niederreiter ont marqué et gagné respectivement avec Nashville et Carolina. Des buts aussi mais des défaites pour Philipp Kurashev et Kevin Fiala. Sport-Center

Feu d’artifice à Minnesota après la victoire de St-Louis. AFP

Les Predators de Nashville et Roman Josi n’ont pas tremblé et se sont largement imposés (1-6), samedi, à Chicago. Le défenseur bernois, qui totalise désormais 11 buts et 30 points cette saison, a participé au festival offensif des siens en marquant le 5e but de sa formation. L’autre Bernois présent sur la glace, Philipp Kurashev, a sauvé l’honneur pour les Blackhawks alors que le score était déjà de 5-0. C’est son deuxième but depuis le début de l’exercice.

Les Hurricanes de Carolina, 8 victoires sur leurs 9 dernières parties, ont eux réussi à retourner un retard de quatre longueurs pour finalement s’imposer (7-4) contre les Blue Jackets de Dean Kukan et Gregory Hofmann (non-alignés). Menés 4-0 au milieu du deuxième tiers, les Hurricanes en ont planté cinq dans le dernier tiers! Nino Niederreiter a signé la quatrième réussite de ses couleurs, sa 10e de la saison en 25 parties disputées.

En soirée, le Minnesota de Kevin Fiala a explosé face à Saint-Louis (6-4) lors d’un Winter Classic qui s’est disputé au Target Field, le stade de baseball, par moins 20 degrés – match le plus froid de l’histoire de la ligue. Le Wild, qui reste sur cinq défaites de suite, a encaissé un cinglant 5-1 dans le deuxième tiers (2 goals et 2 assists pour Jordan Kyrou) avant de voir Kevin Fiala marquer le dernier goal, son septième depuis le début de saison.

Les résultats Afficher plus Los Angeles – Philadelphie 6 – 3 Seattle – Vancouver 2 – 5 Toronto – Ottawa 6 – 0 Minnesota – St. Louis 4 – 6 NY Islanders – Edmonton 3 – 2 (a. p.) Nashville – Chicago 6 – 1 Boston – Buffalo 4 – 3 (a. p.) Florida – Montréal 5 – 2 Columbus – Carolina 4 – 7

