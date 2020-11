Suisse – Feu vert à davantage d’importations de beurre et d’œufs Le contingent avait déjà été relevé en juin et en septembre pour le beurre et en juillet pour les œufs, deux produits dont la consommation a augmenté à cause de la crise du coronavirus.

Une nouvelle augmentation de la consommation de beurre et d’œufs est attendue à l’approche des fêtes de Noël. KEYSTONE

Deux mille tonnes de beurre et d’œufs de consommation supplémentaires pourront être importées en Suisse. Le Conseil fédéral a relevé mercredi les contingents suite aux demandes des industries laitière et des œufs.

La consommation de ces deux produits a augmenté à cause de la crise du coronavirus. Le contingent avait déjà été relevé en juin et en septembre pour le beurre et en juillet pour les œufs.

A l’approche des fêtes de Noël, une nouvelle augmentation de la consommation est attendue. Les importations permettront d’assurer l’approvisionnement des consommateurs pour les prochains mois.

L’augmentation des contingents tarifaires partiels pour le beurre et les œufs de consommation est valable à partir du 23 novembre 2020 et court jusqu’à la fin de l’année.

ATS/NXP