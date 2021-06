Avis de l’Organe de conciliation – Feu vert à la grève du personnel du CHUV le 23 juin Une décision, rendue lundi par l’autorité compétente en matière de conflits du travail, légalise la grève lancée par le personnel du Centre hospitalier universitaire vaudois.

Le personnel de l’hôpital vaudois réclame entre autres une amélioration de la prime Covid et une augmentation des effectifs. KEYSTONE

La nouvelle a de quoi galvaniser le personnel du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Lundi, l’Organe de conciliation en matière de conflits du travail de l’État de Vaud a délivré un acte de non‐conciliation dans le cadre de la grève annoncée pour le 23 juin par l’assemblée générale du personnel de l’hôpital.

Loin d’être anodin, cet acte rend désormais licite et légal le mouvement lancé par les travailleurs du CHUV, porté par les syndicats SUD et SSP. Les grévistes réclament une extension et une amélioration de la prime Covid à l’ensemble du personnel, une augmentation rapide et significative des effectifs afin de diminuer la surcharge. L’amélioration des classifications ainsi que la hausse rapide et significative des salaires font aussi partie des revendications.

«Une mobilisation forte»

Le Canton, par un courrier de la présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite, a refusé d’ouvrir des négociations sur les revendications du personnel. «Une mobilisation forte, avec grève, s’impose pour obliger l’employeur public à négocier», clament dans un communiqué les syndicats SUD et SSP.



Les syndicats soutiennent que l’hôpital public connaît une crise dans ses conditions de travail mais aussi dans la sécurité et la qualité des soins. Ils appellent l’employeur public à s’abstenir de toute mesure de rétorsion, d’intimidation ou de représailles vis-à-vis du personnel à cause de la grève.

Comm/Eto

