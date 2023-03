Urbanisme au Mont-sur-Lausanne – Feu vert à la récolte de signatures pour «sauver la Valleyre» Le Tribunal fédéral autorise l’initiative populaire contre un projet de 14 immeubles à aller de l’avant. Mais le cas n’est pas définitivement jugé. Alain Detraz

En 2021, une séance d’information de la commune sur le site de la Valleyre s’était muée en une manifestation visant à protéger les arbres. PATRICK MARTIN

Le feuilleton se poursuit autour du Vallon de la Valleyre, au Mont-sur-Lausanne. L’initiative populaire déposée en vue de «sauver» cette parcelle pourra démarrer sa phase active. C’est ce que vient de décider le Tribunal fédéral, qui autorise les initiants à commencer leur récolte de signatures. Il leur en faudra 915 (soit 15% des électeurs) à récolter en trois mois, indique la Commune, pour qu’elle soit validée. Si cette démarche aboutit, les Montains devront voter sur l’avenir de cette parcelle.

On devine pourtant que ce feuilleton réserve encore quelques rebondissements. Et le suivi de ses épisodes demande un peu de concentration. Car si le Tribunal fédéral a dû donner son accord à la récolte de signatures, c’est qu’il avait été saisi par les promoteurs immobiliers. Ceux-ci avaient demandé l’effet suspensif en contestant un arrêt de la Cour constitutionnelle vaudoise. Cet arrêt donnait tort à la Commune du Mont-sur-Lausanne, qui avait estimé l’initiative non conforme au droit supérieur.

«J’espère que le Canton va nous donner des réponses coordonnées.» Laurence Muller Achtari, syndique du Mont-sur-Lausanne

Le comité d’initiative peut donc aller de l’avant «à ses risques et périls», précise le Tribunal fédéral. Pourquoi cette prudence? C’est que la Haute Cour n’a pas encore tranché sur le fond, se limitant à lever l’effet suspensif.

Issue incertaine

Or, cette situation dirige le Mont vers une issue inédite. En effet, si l’initiative populaire devait aboutir à une protection, il y a fort à parier que, dans l’intervalle, des travaux préparatoires auront pu être effectués. Là, c’est le Canton qui devrait donner son accord aux coupes d’arbres prévues, à l’installation des canalisations et aux autres équipements qui doivent précéder les constructions. Mais dans le cas où la protection du site était finalement décidée par le souverain, faudrait-il alors que tout soit remis en état?

C’est, en résumé, un casse-tête dont l’issue est incertaine. «À ce stade, la Commune ne peut qu’exécuter les décisions, commente la syndique, Laurence Muller Achtari. Mais j’espère que le Canton va nous donner des réponses coordonnées, car cette situation implique des décisions de plusieurs services.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.