Lutte contre le Covid-19 – Feu vert du parlement pour l’achat de médicaments La Confédération dispose d’une avance de 90 millions de francs pour acheter des traitements innovants pour combattre le virus.

La délégation des finances du Parlement a donné son accord à une avance de 90 millions de francs pour financer ces traitements pour combattre le Covid-19 (photo d’illustration). Keystone

La Confédération peut acheter des médicaments innovants pour combattre le Covid-19. La délégation des finances du Parlement a donné son accord à une avance de 90 millions de francs pour financer ces traitements.

Le Conseil fédéral a demandé aux commissions des finances des deux Chambres deux crédits supplémentaires de 150 millions dans le cadre du budget 2021. Il a en outre proposé à la délégation des finances de libérer une partie urgente de ces deux crédits, soit 90 millions de francs, en avril déjà.

Une part de 60 millions de francs sera utilisée pour acquérir des médicaments, notamment à base d’anticorps monoclonaux. Une avance de 30 millions de francs sera consacrée à la fabrication et au développement de médicaments contre le Covid-19.

Les traitements à base d’anticorps monoclonaux serviront aux personnes qui ne peuvent pas être vaccinées ou pour qui la vaccination s’avère insuffisante. La Confédération prendra à sa charge le coût de ces traitements en attendant qu’ils soient remboursés par l’assurance-maladie.

Critères

La délégation des finances estime que tout le monde doit pouvoir avoir accès à des thérapies et des médicaments et soutient le Conseil fédéral, ont indiqué mercredi les services du Parlement. Elle demande à la Confédération de veiller à ce que toutes les solutions disponibles soient examinées scientifiquement et approuvées selon un ensemble de critères uniformes.

Concernant le crédit pour la fabrication et le développement de médicaments contre le Covid-19, la délégation souhaite que toutes les demandes de financement émanant de chercheurs, d’entreprises et de startups qui mettent au point ou développent un traitement prometteur soient prises en compte et évaluées.

Une contrepartie adéquate, comme une livraison préférentielle en Suisse ou un droit de premier refus, doit être convenue avec les fabricants. Les retards de livraison ou les défauts de qualité de la part des fabricants doivent être réglés contractuellement dans l’intérêt de la Confédération.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.