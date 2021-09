Pied du Jura – Feu vert pour deux gravières après deux années de fronde Longtemps bloqués par Aubonne, les projets de Montricher et de Bière peuvent démarrer. Des milliers de mètres cubes seront extraits pour les chantiers de l’arc lémanique. Cédric Jotterand

La gravière des «Genévriers 8», au pied du village de Montricher, vient de recevoir l’autorisation d’extraire 392’000 mètres cubes de gravier dans les années à venir. CHRISTIAN BRUN

Dans une région du pied du Jura où certains villages – et quelques propriétaires terriens – «vivent» des taxes sur le gravier depuis des décennies (jusqu’à plusieurs centaines de milliers de francs par an parfois), le permis d’exploitation – ou de prolongement – de deux nouveaux sites importants à Bière et Montricher a valeur de bouffée d’oxygène pour la branche qui y creuse depuis toujours.

Un ouf de soulagement aussi car le blocage des derniers projets soumis à l’enquête publique avait créé l’émoi et quelques nuages dans les relations intercommunales. Car la fronde n’est pas venue des activistes du climat qui n’y ont pas dressé leurs tentes de camping comme au Mormont, mais de la Municipalité d’Aubonne.