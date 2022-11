Transition énergétique – Feu vert pour les douze éoliennes du Mollendruz Une récente décision du Tribunal fédéral permettra de déposer la demande de permis de construire pour le milieu de l’année 2023. Maxime Schwarb

Ce photomontage censé représenter le visage du futur parc éolien du Mollendruz date de 2007. DR

Le vaste projet de parc éolien sur les crêtes vaudoises connaît un tournant important après des années de tensions. Le Tribunal fédéral vient de rejeter intégralement les recours contre l’approbation du plan d’affectation pour le parc éolien du Mollendruz, confirmant la décision du Tribunal administratif du 9 juin 2020.

Ainsi, les travaux pour déposer la demande de permis de construire des douze éoliennes peuvent définitivement commencer. «Je ne peux être que ravi, s’est félicité le syndic de Mont-la-Ville, Patrick Agassis, à l’annonce de la nouvelle. Avec mon collègue Claude Languetin (ndlr: syndic de Vaulion), cela fait treize ans que nous suivons ce projet.»

De l’électricité pour 33’000 ménages

Le parc éolien du Mollendruz, situé sur le haut plateau à l’est du col éponyme, prévoit l’implantation de douze éoliennes d’une puissance cumulée de 50 mégawatts. Il permettra une production d’électricité à partir d’énergies renouvelables de 100 à 112 gigawattheures par an, ce qui correspond à la consommation annuelle d’électricité d’environ 33’000 ménages. «Il est possible que le contexte actuel ait joué, car on se rend bien compte qu’un tel projet est indispensable pour faire face aux futurs défis liés à l’énergie», relève Patrick Agassis.

«Il est possible que le contexte actuel ait joué, car on se rend bien compte qu’un tel projet est indispensable pour faire face aux futurs défis liés à l’énergie.» Patrick Agassis, syndic de Mont-la-Ville

L’investissement total du projet, porté par les communes de Juriens, Mont-la-Ville, La Praz, Vaulion, Yverdon-les-Bains, ainsi que le service d’électricité de la ville de Zurich, s’élève à environ 90 millions de francs. Sept millions ont déjà été investis à ce jour.

La récente décision du Tribunal fédéral permettra le dépôt de la demande de permis de construire pour mi-2023. «Il y aura vraisemblablement des oppositions lors de la phase de mise à l’enquête et aussi de probables recours, précise Patrick Agassis. Mais cette décision est une étape importante.» La phase de construction du parc devrait commencer début 2025 et durer environ deux ans. Dès 2027, le parc produira de l’électricité d’origine renouvelable pour au moins vingt-cinq ans.

