Hockey sur glace – Feu vert pour les ex-cas positifs du LHC, mais en douceur Les dix joueurs qui avaient contracté le Covid-19 il y a deux semaines devraient réintégrer l’entraînement collectif mercredi. Jérôme Reynard

La Vaudoise aréna devrait accueillir son premier entraînement «complet» depuis plus de deux semaines, mercredi. Florian Cella

Sorti de quarantaine lundi, le Lausanne HC s’est une nouvelle fois entraîné sans ses joueurs qui avaient contracté le Covid-19 il y a deux semaines, mardi matin. Mais contrairement à la veille, ceux-ci ont également eu droit à une séance sur glace. Les 10 ex-cas positifs se sont entraînés de leur côté, dans la patinoire annexe de la Vaudoise aréna, durant 45 minutes seulement et sous les ordres de John Fust.

«La bonne nouvelle, c’est que tous ont obtenu le feu vert médical pour un retour à l’entraînement après les examens de lundi», s’est réjouit celui qui officie tant comme assistant de Craig MacTavish que comme directeur sportif du LHC. «L’idée est désormais de les intégrer progressivement. Ils participeront sans doute à l’entraînement collectif de mercredi. A partir de là, nous aurons deux jours pour y voir plus clair quant à l’équipe que nous présenterons pour notre retour à la compétition.»

«Il faudra voir comment chacun réagit à l’intensité des entraînements» John Fust, directeur sportif du LHC

Celui-ci interviendra vendredi à Ambri et samedi à Davos, avec une nuit passée à l’hôtel, à Coire, entre deux. «A l’heure actuelle, il est impossible de prédire combien de nos ex-cas positifs pourront être du voyage, a poursuivi John Fust. Chaque cas est différent. Certains, les plus malades, n’ont rien pu faire du tout pendant les deux semaines de quarantaine. Il faudra voir comment chacun réagit à l’intensité des entraînements.»

Mardi, malgré une séance légère, on en a vus quelques-uns grimacer et d’autres s’exercer à respirer profondément sur la glace. Dans le cas où des forfaits devaient intervenir en vue du week-end, le LHC a convoqué six jeunes qui ne font pas partie du cadre principal (les défenseurs Suleski et Vouardoux ainsi que les attaquants Cajka, Cavalleri, Krakauskas et Mémeteau) et qui s’entraînent avec l’équipe depuis lundi. Ils se tiennent prêts à grimper dans le car lausannois vendredi si besoin.